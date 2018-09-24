МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Из-за сильных проливных дождей, вызвавших наводнение в Тунисе, больше всего пострадал популярный у туристов регион Набель, сообщает портал TourDom.ru.
Он расположен в 15 км восточнее Хаммамета. В ряде районов были затоплены первые этажи зданий, в том числе отелей. В нескольких гостиничных комплексах из-за подтопления пришлось размещать гостей в других номерах.
По информации местной принимающей компании, на данный момент для устранения последствий закрыт один отель — Byzance 3*. Туристов переселили в гостиницы 4*.
Отдыхающие отмечают, что погода сейчас наладилась. "Светит солнышко, отели своими силами восстанавливают пляжи. Море мутное после ливня, и волны сегодня. Но все работает, и отель особо не пострадал. Вчера вечером уже организовали дискотеку на открытой площадке. В корпусах была вода во время ливня, но не потоп", – пишет гость одного из отелей Хаммамета в социальной сети.
При этом сегодня продолжаются задержки рейсов в Россию из Монастира, куда до 26 сентября перенесли вылеты туристов, которые должны были лететь домой из аэропорта Энфида. По информации онлайн-табло Домодедово, с опозданием почти на 14 часов вылетит борт ZF 7708 авиакомпании Azur Air. Другие рейсы в Монастир и обратно также задерживаются на несколько часов.
Ранее более 400 туристов, чей рейс из Туниса задержали на 22 часа, вернулись в Россию.
По данным АТОР, туроператоры и авиаперевозчики ожидают возвращения полетных программ в аэропорт Энфида (Тунис) к штатному расписанию 27 сентября.
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