Авиабилеты за границу на осенние школьные каникулы подешевели

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В период предстоящих осенних каникул средняя стоимость авиаперелетов за границу снизилась, а по России, наоборот, подорожала, сообщил интернет-сервис для путешественников Biletix.

Средний чек на авиаперелеты за границу в период осенних школьных каникул в период с 27 октября по 5 ноября 2018 года уменьшился по сравнению с прошлым годом с 15 462 до 15 358 рублей, то есть на 0,7%.

Стоимость перелетов по России, напротив, в среднем выросла с 5 842 до 6 984 рублей, то есть на 19%. Это одна из возможных причин, по которой доля продаж авиабилетов за границу на осенних каникулах увеличилась с 54% до 59,5%, а по России, напротив, сократилась с 46% до 40,5%.

"В период школьных каникул доля продаж авиабилетов за границу традиционно выше, чем по России, поскольку в связи с климатическими условиями альтернатив пляжному отдыху в этот период в России просто нет", – говорит руководитель интернет-сервиса Александр Сизинцев.

Самыми популярными направлениями на школьные каникулы стали Сочи, Симферополь, Тель-Авив, Тбилиси, Прага, Минеральные воды, Калининград, Ларнака, Стамбул и Санкт-Петербург.