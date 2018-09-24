Жители Лиссабона протестуют против сдачи квартир в центре туристам

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Португалия становится все более популярной страной для путешествий. В Лиссабоне и Порту на одного жителя приходится больше туристов, чем в Лондоне и Барселоне, сообщает Евроньюс.
Рост турпотока привел к тому, что собственники недвижимости в центре предпочитают сдавать ее туристам, а не местным жителям. Плата за съем жилья повысилась на 20%, что вынудило многих арендаторов покинуть свои дома.
Жители португальских городов Порту и Лиссабона требуют обеспечить им возможность жить в своих городах.
"Они отнимают у нас все, — сказала жительница Порто Паула Магалханес. – Я не знаю, почему туристы, которые приезжают всего на пять дней, значат для страны больше, чем я и мои дети, которые поддерживают традиционный уклад жизни в городе".
Паула с семьей снимала квартиру в центре, когда хозяин решил на четверть увеличить арендную плату. Они не смогли платить и были вынуждены переехать в квартиру своих родителей, чтобы жить в двух комнатах всемером.
"Если я не могу платить 600 евро за аренду, потому что я зарабатываю 585 евро в месяц, где же моя семья должна жить?", — спрашивает Паула Магалханес.
Люди, которых выселили из арендуемых квартир в центре, чтобы сдавать их туристам, создали ассоциацию "Собрание жителей Порто", чтобы бороться за свои права.
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