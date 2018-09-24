МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила письмо первому вице-премьеру Антону Силуанову, где выражено отрицательное отношение к введению туристического сбора и внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

В настоящее время проходит эксперимент по взиманию курортного сбора в России на Ставрополье, в Алтае и Краснодарском крае. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100 рублей, а в 2018 году — 50 рублей. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти.

Ранее директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская заявила РИА Новости, что Минфин России планирует объединить взимание курортного и туристического сбора в единую систему и регулировать его в рамках Налогового кодекса РФ, при этом дать регионам максимальную свободу при его взимании.

"Опора России" выступает против введения туристического сбора в Российской Федерации и внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации", — говорится в документе организации, которым располагает РИА Новости.

Там же поясняется, что "Опора России" концептуальное не поддерживает установление обязательного платежа, так как значительное количество мест размещения находится в "тени", а вводимый налог затормозит легализацию "серых" средств размещения.

В качестве другой причины общественная организация приводит довод, что введение туристического сбора повысит нагрузку на бизнес и население. "Это будет являться финансовым барьером для туриста и дополнительной мотивацией воспользоваться услугами индивидуальных средств размещения, находящихся в "тени". Одновременно с этим, новый сбор станет головной болью для бизнеса, вынужденного тратить дополнительные ресурсы – человеческие и финансовые – на его администрирование", — уточняется в письме.

Представители "Опоры России" также указывают на то, что механизм начисления и уплаты туристического сбора еще не проработан. Кроме того, они отмечают, что "результаты эксперимента по введению курортного сбора в четырех субъектах РФ неоднозначны, их необходимо проанализировать и сделать выводы – начиная от административного сбора и заканчивая мониторингом расходования поступивших от него средств".