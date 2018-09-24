Гостям Иерусалима покажут, как выглядел город 2000 лет назад

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В дни праздника Суккот, с 24 сентября по 1 октября 2018 года, гости Иерусалима смогут увидеть, как выглядел город 2000 лет назад, посетив экскурсию "Шаг в историю", сообщает министерство туризма Израиля.
Маршрут экскурсии на английском языке и иврите начинается от музея Башни Давида и проходит через Старый город. Очки виртуальной реальности доступны на смотровых площадках у Стены Плача, Арки Робинсона, в Еврейском квартале и на улице Кардо.
Гид расскажет об истории и тайнах древнего Иерусалима, а надев гарнитуру, у участников тура будет возможность получить более глубокое понимание и представление об Иерусалиме эпохи Второго Храма.
Экскурсия рассчитана на группы до 15 человек, возраст участников от 12 лет, длительность – 90 минут. После окончания празднования Суккот, тур будет доступен только по предварительной записи.
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