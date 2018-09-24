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Китай заговорит по-русски? Местные курорты адаптируют для отдыха россиян
08:0024.09.2018
(обновлено:08:09 24.09.2018)
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Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
© AP Photo / Peng Peng

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Восточные Гавайи — так иногда называют китайский остров Хайнань. Россиян, открывших для себя этот курорт, с каждым годом все больше. Однако немногие готовы туда вернуться. В отзывах пишут: "Реально Гавайи, но твоя моя не понимать". Есть жалобы и на сервис. О том, как может измениться Хайнань в ближайшие годы, — в материале РИА Новости.

Большая нагрузка

© РИА.Туризм / Юлия ПетровичОстров Хайнань
© РИА.Туризм / Юлия Петрович
Остров Хайнань

Российская туристическая ассоциация "Мир без границ" и Комитет по развитию туризма провинции Хайнань подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению стандартов Friendly Russia ("Дружественный России") на острове.

Вид на побережье китайского острова Хайнань. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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"Россиянам хоть и уделяется большое внимание, но инфраструктура мало приспособлена для них, — рассказывает исполнительный директор ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов. — Языковой барьер сильно сказывается на настроении, поведении. Ты, условно говоря, чувствуешь себя немым".

Хайнань станет первым китайским регионом, где туристическую инфраструктуру попытаются сделать удобной и понятной россиянам.

В России программа Сhina Friendly действует уже около пяти лет. Более ста предприятий — от аэропортов Шереметьево и Толмачево до небольших музеев, а также гостиницы, рестораны и магазины — адаптировали сервис для китайских туристов.

Объясняться на пальцах

© AFP 2018Артистка общается со зрителями во время шоу "Легенда о романтике" в провинции Хайнань, Китай
© AFP 2018
Артистка общается со зрителями во время шоу "Легенда о романтике" в провинции Хайнань, Китай

В 2017-м Хайнань посетили около 280 тысяч туристов из России, что на 245 процентов больше, чем годом ранее. Остров российским гостям нравится, но, по словам туроператоров, они редко туда возвращаются. Почему так происходит, можно понять из отзывов на сайтах.

"Достоинства: отличные пляжи и море, экзотическая еда, массажные салоны. Недостатки: местами антисанитария, объясниться можно только на пальцах", — пишет туристка из подмосковной Балашихи.

На языковой барьер жалуется практически каждый второй.

Панорама Южно-Китайского моря на острове Хайнань в Китае
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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"Остров Хайнань по своему статусу является международным курортом, но эту "международность" ему придают именно россияне, так как других иностранных гостей там очень мало, — поясняет генеральный директор туроператорской компании, специализирующейся на Китае, Сергей Джан Ша. — При этом Хайнань ориентирован на внутренний рынок, заполняемость отелей в основном обеспечивается за счет китайцев. Но они проводят на море несколько дней, у них нет таких требований к пляжам, инфраструктуре, как у россиян, которые в среднем отдыхают по десять дней".

Ли и мяо против небоскреба

© AFP 2018Представитель народности мяо на фестивале лодок-драконов
© AFP 2018
Представитель народности мяо на фестивале лодок-драконов

Эксперт добавляет, что в Китае иностранцам запрещено работать гидами, а из-за того что долгое время русскоязычные гиды не были востребованы, уровень их квалификации снизился. Они не соответствуют стандартам, к которым привыкли россияне в других странах, где экскурсии проводят или экспаты, или местные, хорошо знающие язык.

Города мира. Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Еще одна проблема — сами экскурсии, тоже ориентированные на китайцев. "Тривиальный пример: на Хайнане сохранились аутентичные деревни, например, народностей ли и мяо, — говорит Сергей Джан Ша. — Но если вы попросите гидов отвезти туда, многие удивятся: "Зачем? У нас небоскребы есть, а это прошлый век".

Туроператоры уверены, что подготовка гидов должна стать важным пунктом программы Friendly Russian. Необходимо разрешить россиянам работать сопровождающими, оказывать помощь в приеме туристов.

Горячая линия и русский язык

© Flickr / Dozr5fcРусско-английско-китайский электронный переводчик
© Flickr / Dozr5fc
Русско-английско-китайский электронный переводчик

На Хайнане достаточно гостиниц международного уровня, но в некоторых отелях, где в основном проживают россияне — по 300-400 человек ежедневно, — нет даже надписей на английском.

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© Фото : Smart LYZ Hotel
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Нужно адаптировать все названия, схемы перемещения внутри отеля, нанять персонал, говорящий по-русски.

Подключение к российским телеканалам и русскоязычная пресса тоже желательны.

Крайне необходима и горячая линия на русском языке, так как могут возникнуть разные ситуации — кто-то заболел, кого-то потеряли.

Любимый завтрак

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкКитайская кухня
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Китайская кухня

Важная проблема — питание. Даже туристы, обожающие китайскую кухню, устают от нее на третий-четвертый день отдыха.

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© Фото : из личного архива Ларисы Вербицкой
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Рестораны и в отелях, и в городах не адаптированы для европейцев, особенно для детей. Это не значит, что там нечего есть, но следует разнообразить меню и перевести его на русский язык, говорят эксперты. Например, в отелях China Friendly в России китайцам предлагают то, что они любят, к чему привыкли, учитывают их пожелания.

Российские туристы жалуются, что европейская еда в отелях на завтраках, конечно, представлена, однако выбора практически нет. Найти ресторан в городе непросто из-за языкового барьера.

Чувство защищенности

CC BY-SA 2.0 / Silly Rabbit / Yowhatup 395Туристы в провинции Хайнань в Китае
CC BY-SA 2.0 / Silly Rabbit / Yowhatup 395
Туристы в провинции Хайнань в Китае
Панорама Южно-Китайского моря на острове Хайнань в Китае
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Участие в программе Friendly Russia — добровольное. Если, например, ресторану достаточно просто перевести меню на русский язык и добавить несколько новых блюд, то задача отеля — и подготовить информационные буклеты, и нанять русскоговорящий персонал, и подключить новые телеканалы, и также поработать над меню.

Александр Агамов уверен, что дело пойдет. Тем, кто принимает россиян, это, безусловно, выгодно. "В основе стандартов Сhina Friendly и Friendly Russia удобство. Туриндустрия должна понять, что это маркетинговый инструмент, который поможет им рекламировать себя на российском рынке", — подчеркивает он.

Девушка у картины Незнакомка русского художника Ивана Крамского в Третьяковской галерее в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Обычно языковой барьер вызывает сильное чувство незащищенности, поэтому обслуживающий персонал, владеющий китайским языком, необходим", — говорит РИА Новости вице-президент крупнейшего в Китае туристического агентства Виктор Цэн.

Теперь Китаю надо обеспечить россиянам чувство защищенности. Тем более что Friendly Russia, по мнению экспертов, поможет привлечь в страну более требовательных и состоятельных туристов.

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