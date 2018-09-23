Большой таракан оказался "пассажиром" самолета, следующего в Таиланд

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пассажирка самолета на рейсе из Хоккайдо (Япония) в Бангкок обнаружила таракана на спинке кресла всего через несколько минут после того, как ей подали еду, сообщает Daily Mail.

Большое темно-коричневое насекомое сначала проползло по инструкции безопасности на борту, а потом скрылось в кармане спинки кресла.

Предполагается, что таракан заполз в самолет еще в Бангкоке и бесплатно слетал в Хоккайдо, так как именно в Таиланде такие насекомые распространены.

Неизвестно, как долго таракан находился в самолете. Представители авиакомпании Thai Airways, на борту которой произошел инцидент, извинились и сказали, что, вероятно, таракан стал "устойчивым" к средствам от насекомых, поэтому был заказан новый пестицид.

Руководство перевозчика поручило уборщикам уделять больше внимания деталям и следить, чтобы в самолете не оставалось никаких отходов.

В компании сообщают, что после инцидента воздушное судно подверглось "глубокой очистке" в соответствии с плановым обслуживанием.