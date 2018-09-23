Начните с Европы. Там созданы все удобства для семейных поездок: отличная дорожная сеть с придорожным сервисом, уютные кемпинги с детскими развлечениями, много маленьких и больших парков с аттракционами.

Не позволяйте детям в дороге слишком много времени проводить с планшетами и смартфонами, дозируйте гаджеты. Лучше пусть смотрят мультики на экране в салоне автомобиля.

Еще при долгих переездах можно развлекать детей, играя с ними в интерактивные, развивающие игры — слова, города.

Попробуйте играть в слова на языке той страны, в которой вы сейчас находитесь.