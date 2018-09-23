«Буханка» может стать легендой
О первой в истории кругосветке на отечественном автомобиле
Ольга Цынская

Отец пятерых детей Александр Холодный посетил около 100 стран и совершил первую в истории кругосветку на отечественном автомобиле — «буханке». В интервью РИА Новости он рассказал об удобной Европе, опасной Африке и о том, как путешествовать всей семьей.

Мы все родом из детства.

Я вспоминаю детские увлечения — приключенческие романы, строительство шалашей, плотов, ночевки в самодельных палатках из кусков целлофана. Разве мог я тогда подумать, куда занесет меня нелегкая?

Марокко.
© Фото из личного архива Александра Холодного
Я был почти в 100 странах.

Совершил кругосветное путешествие на старом микроавтобусе УАЗ-452. В народе его называют «буханка». Он действительно похож на буханку черного хлеба.

Первым этапом кругосветки стало турне вокруг Черного моря, через Грузию, Турцию и всю Адриатику.

Туда я отправился со своей большой семьей. Дело в том, что я не только заядлый путешественник, но и многодетный отец. У меня пятеро детей.

Мне очень повезло, что дети унаследовали мою страсть к автомобильным путешествиям, поэтому любой наш вояж длиной, как правило, не менее десяти тысяч километров проходит как по маслу. Дети чувствуют себя очень комфортно в автомобиле.

Могу дать несколько советов тем, кто хочет путешествовать с детьми.

Начните с Европы. Там созданы все удобства для семейных поездок: отличная дорожная сеть с придорожным сервисом, уютные кемпинги с детскими развлечениями, много маленьких и больших парков с аттракционами.

Не позволяйте детям в дороге слишком много времени проводить с планшетами и смартфонами, дозируйте гаджеты. Лучше пусть смотрят мультики на экране в салоне автомобиля.

Еще при долгих переездах можно развлекать детей, играя с ними в интерактивные, развивающие игры — слова, города.

Попробуйте играть в слова на языке той страны, в которой вы сейчас находитесь.

Дальше путешествие продолжилось без детей, так как нам предстоял путь через довольно опасную Африку.

Да, там есть туристические Марокко, Кения, Танзания, ЮАР и Намибия.

Пустыня в Намибии.
Пустыня в Намибии.
© Фото из личного архива Александра Холодного
Намибия, Берег скелетов.
Намибия, Берег скелетов.
© Фото из личного архива Александра Холодного
Намибия. Львица в Национальном парке «Этоша».
Намибия. Львица в Национальном парке «Этоша».
© Фото из личного архива Александра Холодного
Слон и носорог в Национальном парке «Этоша». Намибия.
Слон и носорог в Национальном парке «Этоша». Намибия.
© Фото из личного архива Александра Холодного
Река Конго.
Река Конго.
© Фото из личного архива Александра Холодного
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Пустыня в Намибии.
© Фото из личного архива Александра Холодного

А есть страны Центральной и Западной Африки, от которых лучше держаться подальше. Малярия, различные лихорадки, социальная напряженность, повышенное внимание со стороны силовых структур, религиозные группировки, преступность, ядовитая флора и фауна, а также отсутствие развитой дорожной сети и сервиса делают путешествие по этим регионам экстремальным. 

К примеру, нас один раз арестовали за попытку сфотографировать военный объект, одного пассажира чуть не укусил двухметровый варан, а я переболел малярией.

«Буханка» проехала 55 тысяч километров по территории 49 стран и сейчас находится в Южной Америке.

Именно оттуда вскоре начнется наша очередная поездка. Мы планируем пересечь оба американских континента, после чего отправимся в Австралию, познакомим кенгуру и коал с нашей уникальной «буханкой». Далее — Азия, Япония, где находится самый большой клуб любителей «буханок» за пределами бывшего СССР. А затем мы проедем по России — от Владивостока до Москвы.

Удивительно, но за все это время «буханка» не преподнесла практически ни одного неприятного сюрприза.

Сломался лишь один ролик натяжителя ремня. Мы, если честно, ожидали совсем другого.

Город Бафут, Камерун. С королевой Камеруна.
© Фото из личного архива Александра Холодного
В нетуристическую Африку возвращаться не хочется, а вот поездку по Южной и Северной Америке я жду с нетерпением.

Ну и конечно, хочется проехать по всей нашей стране — от самого Дальнего Востока до столицы.

Своим путешествием мы не стремимся поставить никаких рекордов.

Хотя это первая в истории кругосветка на отечественном автомобиле. Мы просто хотим показать, что путешествовать можно на чем угодно, необязательно для этого приобретать дорогостоящие, подготовленные к экспедициям иномарки.

Национальный парк «Этоша» в Намибии.
© Фото из личного архива Александра Холодного

А наша «буханка» вполне может стать легендой. У нее все для этого есть: низкая цена, честный полный привод, вместительный салон на девять человек и, конечно, яркая, запоминающаяся внешность. Ведь не зря ее так полюбили японцы!

А я готовлюсь к новому путешествию вокруг света продолжительностью год, теперь уже всей семьей. И это тоже будет впервые — путешествие вокруг света на автобусе с пятью детьми.

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