Отец пятерых детей Александр Холодный посетил около 100 стран и совершил первую в истории кругосветку на отечественном автомобиле — «буханке». В интервью РИА Новости он рассказал об удобной Европе, опасной Африке и о том, как путешествовать всей семьей.
Я вспоминаю детские увлечения — приключенческие романы, строительство шалашей, плотов, ночевки в самодельных палатках из кусков целлофана. Разве мог я тогда подумать, куда занесет меня нелегкая?
Совершил кругосветное путешествие на старом микроавтобусе УАЗ-452. В народе его называют «буханка». Он действительно похож на буханку черного хлеба.
Туда я отправился со своей большой семьей. Дело в том, что я не только заядлый путешественник, но и многодетный отец. У меня пятеро детей.
Мне очень повезло, что дети унаследовали мою страсть к автомобильным путешествиям, поэтому любой наш вояж длиной, как правило, не менее десяти тысяч километров проходит как по маслу. Дети чувствуют себя очень комфортно в автомобиле.
Начните с Европы. Там созданы все удобства для семейных поездок: отличная дорожная сеть с придорожным сервисом, уютные кемпинги с детскими развлечениями, много маленьких и больших парков с аттракционами.
Не позволяйте детям в дороге слишком много времени проводить с планшетами и смартфонами, дозируйте гаджеты. Лучше пусть смотрят мультики на экране в салоне автомобиля.
Еще при долгих переездах можно развлекать детей, играя с ними в интерактивные, развивающие игры — слова, города.
Попробуйте играть в слова на языке той страны, в которой вы сейчас находитесь.
Да, там есть туристические Марокко, Кения, Танзания, ЮАР и Намибия.
А есть страны Центральной и Западной Африки, от которых лучше держаться подальше. Малярия, различные лихорадки, социальная напряженность, повышенное внимание со стороны силовых структур, религиозные группировки, преступность, ядовитая флора и фауна, а также отсутствие развитой дорожной сети и сервиса делают путешествие по этим регионам экстремальным.
К примеру, нас один раз арестовали за попытку сфотографировать военный объект, одного пассажира чуть не укусил двухметровый варан, а я переболел малярией.
Именно оттуда вскоре начнется наша очередная поездка. Мы планируем пересечь оба американских континента, после чего отправимся в Австралию, познакомим кенгуру и коал с нашей уникальной «буханкой». Далее — Азия, Япония, где находится самый большой клуб любителей «буханок» за пределами бывшего СССР. А затем мы проедем по России — от Владивостока до Москвы.
Удивительно, но за все это время «буханка» не преподнесла практически ни одного неприятного сюрприза.
Сломался лишь один ролик натяжителя ремня. Мы, если честно, ожидали совсем другого.
Ну и конечно, хочется проехать по всей нашей стране — от самого Дальнего Востока до столицы.
Хотя это первая в истории кругосветка на отечественном автомобиле. Мы просто хотим показать, что путешествовать можно на чем угодно, необязательно для этого приобретать дорогостоящие, подготовленные к экспедициям иномарки.
А наша «буханка» вполне может стать легендой. У нее все для этого есть: низкая цена, честный полный привод, вместительный салон на девять человек и, конечно, яркая, запоминающаяся внешность. Ведь не зря ее так полюбили японцы!
А я готовлюсь к новому путешествию вокруг света продолжительностью год, теперь уже всей семьей. И это тоже будет впервые — путешествие вокруг света на автобусе с пятью детьми.
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