На Бали могут измениться правила посещения храмов

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Власти острова Бали планируют ввести новые правила посещения храмовых комплексов для туристов, сообщает The Guardian.

Они недовольны иностранцами, которые в последнее время приезжают на остров. Во время экскурсий отдыхающие заходят в индуистские храмовые комплексы в купальниках, залезают на священные сооружения, чтобы сфотографироваться, объяснил замгубернатора Бали Tjokorda Oka Artha Sukawati.

Поэтому правительство изменит правила посещений религиозных святынь туристами. Осматривать достопримечательности они смогут только в сопровождении гида или экскурсовода. "Это попытка правительства сохранить храмы", — отметил чиновник.

С каждым годом Бали становится все более популярным туристическим направлением. В 2017 году острове побывало более 5 миллионов человек.

По словам замгубернатора, Бали слишком открыт для туристов, поэтому уровень культуры иностранных гостей с каждым годом становится все ниже. "Раньше отдых на острове был доступен немногим, и они, как правило, относились с уважением к наследию Бали", — добавил он.

Ранее власти Бали обнаружили в интернете фотографию датского туриста, сидящего на троне божества в индуистском храме Puhur Lutur Batukaru. Подобный поступок, по мнению религиозного совета Индонезии, считается оскорбительным для верующих граждан острова. Теперь полиция разыскивает путешественника.

В 2017 году туристы пытались сделать селфи, забравшись на один из священных объектов. Тогда же неизвестная европейская женщина занималась йогой в бикини перед индуистским храмом.