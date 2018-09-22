Осторожно, тролли! Названы самые красивые и необычные автомаршруты мира

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Сесть на тяжелый мотоцикл или в кабриолет и проехаться по знаменитой Трассе 66 – мечта многих любителей путешествовать на своем транспорте. Опытные туристы, говоря о самых красивых дорогах, вспоминают о сказочной и опасной Лестнице троллей в Норвегии. Невероятные фотографии обеспечены. Портал TravelSupermarket проанализировал хештеги в социальных сетях и выявил самые популярные автомаршруты мира.

Route 66, США

© Depositphotos / duha127 Нумерованное шоссе Route 66 в США © Depositphotos / duha127 Нумерованное шоссе Route 66 в США

Легендарная трасса в США ожидаемо заняла первое место. Ее называют "Главной улицей Америки" или "Матерью американских дорог".

Она соединяла Чикаго и Калифорнию. Правда, еще в 80-х ее лишили звания магистрали, поскольку появились более современные скоростные трассы, но некоторые штаты сохранили дорогу под названием Историческая автомагистраль 66. Одна из главных рукотворных достопримечательностей трассы — историческая бензоколонка, которой уже более 90 лет. Но то, из-за чего на эту дорогу стремятся путешественники, – это природа: горы, пустыни, леса и, конечно, Большой каньон.

Great Ocean Road, Австралия

Великая океанская дорога полностью оправдывает свое название. Она идет вдоль тихоокеанского побережья австралийского штата Виктория. Это одна из самых живописных магистралей мира, ее называют основной достопримечательностью штата. Дорога включена в список Природных Объектов Национального Наследия Австралии. Вдоль трассы — скалы, вечнозеленые леса с огромными деревьями и океан.

Ruta 40, Аргентина

"Даже находясь в каком-нибудь богом забытым городке на побережье Аргентины и зайдя в туристический магазин, вы с большой вероятностью наткнетесь на брошюру, рассказывающую об этой дороге", — пишут о ней российские блогеры. Ее протяженность 5000 километров. Дорога проходит через 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, идет вдоль 13 крупных озер, солончаков и 27 горных перевалов. Там стоит быть осторожным на грунтовых участках.

Blue Ridge Parkway, США

© AP Photo / irginia Department of Tourism, Scott K. Brown Велосипедисты на трассе Blue Ridge Parkway в США © AP Photo / irginia Department of Tourism, Scott K. Brown Велосипедисты на трассе Blue Ridge Parkway в США

Эту дорогу можно проехать за один световой день – всего-то 755 километров через штаты Вирджиния и Северная Каролина. Но спешить не стоит. Это трасса для тех, кто готов в восхищении останавливаться на смотровых площадках и любоваться горами и водопадами, ехать по небольшим тоннелям и мимо деревьев, развесивших свои кроны над идеальным асфальтовым полотном.

Finger Lakes Highways, США

Свое название она получила в честь Пальчиковых озер. Это цепь очень популярных у туристов озер в штате Нью-Йорк. На карте вытянутые водоемы и, правда, похожи на пальцы.

Valley of Fire Road, США

© Depositphotos / Ingalin Дорога Valley of Fire Road в США © Depositphotos / Ingalin Дорога Valley of Fire Road в США

Дорога Долины огня ведет вдоль сказочных, совершенно космических пейзажей одноименного парка в штате Невады. Это тонкая полоса асфальта в настоящем Царстве камней, которые на рассвете напоминают огненную волну.

Ring Road, Исландия

Ехать по этой кольцевая дороге в Исландии – лучший способ увидеть страну, ее уникальный и разнообразный ландшафт. Великолепные водопады, ледниковые озера, горы и вулканы, красивые фьорды и потрясающие пляжи. "Дорога в хорошем состоянии, но в узких местах стоит быть внимательней к байкерам и овцам", — предупреждают путешественники.

Trollstigen, Норвегия

Отправляясь в путь по дороге, а точнее – по Лестнице троллей, стоит быть готовым встретиться с этими мифическими существами. Об этом предупреждает и дорожный знак: "Осторожно, тролли!".

Кстати, осторожным быть и правда стоит: дорога, соединяющая города Валлдал и Ондалснес, — это 11 крутых поворотов в горах. Ее ширина на некоторых участках не превышает 3,3 метра. Но на смотровых площадках вдоль нее можно сфотографировать уникальные горные пейзажи, а один из мостов на Trollstigen проходит над 180-метровым водопадом. Осенью дорогу закрывают — до весны.

Icefields Parkway, Канада

Эта трасса связывает два национальных парка Канады: старейший Банф и более молодой Джаспер. Это 232-километровый участок двухполосного шоссе, петляющий вдоль континентального водораздела, через высокие скалистые горы, обширные ледяные поля и широкие долины.

Cabot Trail, Канада

Это живописная дорога тянется вдоль северного побережья острова Кейп-Бретон в Новой Шотландии. Дорога считается одной из самых красивых в Канаде. Потрясающие виды на океан, путешествие через парк Кейп-Бретон-Хайлендс на севере и через долину реки Маргари — на юге.