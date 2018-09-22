Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Осторожно, тролли! Названы самые красивые и необычные автомаршруты мира
12:5122.09.2018
(обновлено:12:52 22.09.2018)
0950
Дорога Лестница троллей в Норвегии
CC0 / ThoKi2025 /

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Сесть на тяжелый мотоцикл или в кабриолет и проехаться по знаменитой Трассе 66 – мечта многих любителей путешествовать на своем транспорте. Опытные туристы, говоря о самых красивых дорогах, вспоминают о сказочной и опасной Лестнице троллей в Норвегии. Невероятные фотографии обеспечены. Портал TravelSupermarket проанализировал хештеги в социальных сетях и выявил самые популярные автомаршруты мира.

Route 66, США

© Depositphotos / duha127Нумерованное шоссе Route 66 в США
© Depositphotos / duha127
Нумерованное шоссе Route 66 в США

Легендарная трасса в США ожидаемо заняла первое место. Ее называют "Главной улицей Америки" или "Матерью американских дорог".

Мотопутешествие Олега Харитонова
© Фото из личного архива Олега Харитонова
Погоня за мечтой. Опытные байкеры рассказали о путешествиях на мотоциклах

Она соединяла Чикаго и Калифорнию. Правда, еще в 80-х ее лишили звания магистрали, поскольку появились более современные скоростные трассы, но некоторые штаты сохранили дорогу под названием Историческая автомагистраль 66. Одна из главных рукотворных достопримечательностей трассы — историческая бензоколонка, которой уже более 90 лет. Но то, из-за чего на эту дорогу стремятся путешественники, – это природа: горы, пустыни, леса и, конечно, Большой каньон.

Great Ocean Road, Австралия

CC BY-SA 3.0 / Diliff / К югу от ЛорнаВеликая океанская дорога
CC BY-SA 3.0 / Diliff / К югу от Лорна
Великая океанская дорога

Великая океанская дорога полностью оправдывает свое название. Она идет вдоль тихоокеанского побережья австралийского штата Виктория. Это одна из самых живописных магистралей мира, ее называют основной достопримечательностью штата. Дорога включена в список Природных Объектов Национального Наследия Австралии. Вдоль трассы — скалы, вечнозеленые леса с огромными деревьями и океан.

Ruta 40, Аргентина

© Depositphotos / piccayaНациональная дорога Аргентины Ruta 40
© Depositphotos / piccaya
Национальная дорога Аргентины Ruta 40
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Онгудайском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Не пыль, не туман. Названы пять самых красивых автомаршрутов по России

"Даже находясь в каком-нибудь богом забытым городке на побережье Аргентины и зайдя в туристический магазин, вы с большой вероятностью наткнетесь на брошюру, рассказывающую об этой дороге", — пишут о ней российские блогеры. Ее протяженность 5000 километров. Дорога проходит через 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, идет вдоль 13 крупных озер, солончаков и 27 горных перевалов. Там стоит быть осторожным на грунтовых участках.

Blue Ridge Parkway, США

© AP Photo / irginia Department of Tourism, Scott K. BrownВелосипедисты на трассе Blue Ridge Parkway в США
© AP Photo / irginia Department of Tourism, Scott K. Brown
Велосипедисты на трассе Blue Ridge Parkway в США

Эту дорогу можно проехать за один световой день – всего-то 755 километров через штаты Вирджиния и Северная Каролина. Но спешить не стоит. Это трасса для тех, кто готов в восхищении останавливаться на смотровых площадках и любоваться горами и водопадами, ехать по небольшим тоннелям и мимо деревьев, развесивших свои кроны над идеальным асфальтовым полотном.

Finger Lakes Highways, США

CC BY-SA 2.0 / Doug Kerr / Interstate 90 - New YorkТрасса Finger Lakes Highways в США
CC BY-SA 2.0 / Doug Kerr / Interstate 90 - New York
Трасса Finger Lakes Highways в США

Свое название она получила в честь Пальчиковых озер. Это цепь очень популярных у туристов озер в штате Нью-Йорк. На карте вытянутые водоемы и, правда, похожи на пальцы.

Valley of Fire Road, США

© Depositphotos / IngalinДорога Valley of Fire Road в США
© Depositphotos / Ingalin
Дорога Valley of Fire Road в США

Дорога Долины огня ведет вдоль сказочных, совершенно космических пейзажей одноименного парка в штате Невады. Это тонкая полоса асфальта в настоящем Царстве камней, которые на рассвете напоминают огненную волну.

Ring Road, Исландия

© Depositphotos / ikostudioНациональная дорога Исландии Ring Road
© Depositphotos / ikostudio
Национальная дорога Исландии Ring Road

Ехать по этой кольцевая дороге в Исландии – лучший способ увидеть страну, ее уникальный и разнообразный ландшафт. Великолепные водопады, ледниковые озера, горы и вулканы, красивые фьорды и потрясающие пляжи. "Дорога в хорошем состоянии, но в узких местах стоит быть внимательней к байкерам и овцам", — предупреждают путешественники.

Trollstigen, Норвегия

CC BY 2.0 / Widget69 / Trollstigen"Лестница трооллей" в Норвегии
CC BY 2.0 / Widget69 / Trollstigen
"Лестница трооллей" в Норвегии

Отправляясь в путь по дороге, а точнее – по Лестнице троллей, стоит быть готовым встретиться с этими мифическими существами. Об этом предупреждает и дорожный знак: "Осторожно, тролли!".

Монастырь Гнездо Тигра (Бутан)
CC BY 2.0 / Christopher Michel /
Когда терпеть не можешь соседей: самые экстремальные жилища мира

Кстати, осторожным быть и правда стоит: дорога, соединяющая города Валлдал и Ондалснес, — это 11 крутых поворотов в горах. Ее ширина на некоторых участках не превышает 3,3 метра. Но на смотровых площадках вдоль нее можно сфотографировать уникальные горные пейзажи, а один из мостов на Trollstigen проходит над 180-метровым водопадом. Осенью дорогу закрывают — до весны.

Icefields Parkway, Канада

© Depositphotos / edb3_16Дорога Icefields Parkway в Канаде
© Depositphotos / edb3_16
Дорога Icefields Parkway в Канаде

Эта трасса связывает два национальных парка Канады: старейший Банф и более молодой Джаспер. Это 232-километровый участок двухполосного шоссе, петляющий вдоль континентального водораздела, через высокие скалистые горы, обширные ледяные поля и широкие долины.

Cabot Trail, Канада

CC BY 4.0 / Chensiyuan / abot Trail Skyline Hike Cape Breton Island Canada 2009Дорога Cabot Trail в Канаде
CC BY 4.0 / Chensiyuan / abot Trail Skyline Hike Cape Breton Island Canada 2009
Дорога Cabot Trail в Канаде

Это живописная дорога тянется вдоль северного побережья острова Кейп-Бретон в Новой Шотландии. Дорога считается одной из самых красивых в Канаде. Потрясающие виды на океан, путешествие через парк Кейп-Бретон-Хайлендс на севере и через долину реки Маргари — на юге.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена