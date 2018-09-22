Выяснилось, чем российские курортники раздражают местных жителей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жителей российских курортов и отдыхающих больше всего раздражает в своих соотечественниках привычка мусорить. Так ответили 50% респондентов, свидетельствуют результаты опроса в социальных сетях, проведенных сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

Пьянство отдыхающих не нравится 18% опрошенных. Матерящиеся туристы отравляют отпуск 13% соотечественников, а курящие путешественники мешают расслабиться 11% респондентов.

Замыкает пятерку факторов, раздражающих окружающих на курортах, привычка ходить с голым животом. "Голопузики" не нравятся 8% отвечавших.



