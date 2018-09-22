Туриста в США арестовали за использование гейзера вместо писсуара

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Рейнджеры Йеллоустонского национального парка в США арестовали мужчину, который помочился в гейзер, сообщает USA Today.

Турист подошел близко к гейзеру The Old Faithful. Сотрудники парка пытались сказать ему, что это очень опасно. Но мужчина снял штаны и помочился в гейзер. Потом он лег на землю, заглянул в гейзер и лишь после этого отошел на безопасное расстояние.

Рейнджеры арестовали его. Этот эпизод попал на видео, которое опубликовали в сети интернет.

Издание уточняет, что за последние 100 лет десятки человек, в том числе и несколько детей, погибли или пострадали из-за того, что игнорировали правила и слишком близко подходили к горячим источникам и грязевым бассейнам в парке.