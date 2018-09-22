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Джульетта на этом балконе не стояла. Семь фальшивых достопримечательностей
08:0022.09.2018
(обновлено:08:07 22.09.2018)
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Замок Бран
CC BY-SA 3.0 / Florin73m /

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Посмотрев кассовый фильм или прочитав культовую книгу, многие стремятся увидеть своими глазами места показанных или описанных событий. И пусть это был лишь вымысел — экскурсоводы, гиды и местные власти порой идут на подлог, чтобы не разочаровывать туристов. Самые известные достопримечательности-обманки — в материале РИА Новости.

Балкон Джульетты, Италия

CC BY-SA 3.0 / Lo Scaligero / "Дом Джульетты" в Вероне, Италия
CC BY-SA 3.0 / Lo Scaligero /
"Дом Джульетты" в Вероне, Италия

"Если спросить туристов, зачем они приезжают в Верону, восемь из десяти ответят: увидеть балкон Джульетты, — рассказывает работающая экскурсоводом в Италии Полина Дорохова. — Многие понимают, что шекспировские страсти кипели не здесь, но все равно стремятся сюда попасть".

Дом Джульетты — популярное туристическое место. К балкону, на котором она якобы стояла, приносят любовные записки и цветы. Источник информации для туристов — художественный фильм и театральные постановки, а не оригинальный текст Шекспира, в котором слово "балкон" даже ни разу не упоминается: признание в любви девушка слушала, стоя на террасе.

Мост через реку Квай, Таиланд

CC BY-SA 3.0 / Mjanich / Мост через реку Квай &mdash; знаменитый мост Бирманской железной дороги
CC BY-SA 3.0 / Mjanich /
Мост через реку Квай — знаменитый мост Бирманской железной дороги

"Этот мост не представляет собой ничего особенного, если не знать, что его строили заключенные в нечеловеческих условиях", — говорит Данил Соколов из Москвы.

На самом деле одна из достопримечательностей Таиланда — деревянный мост — находилась примерно на сто метров выше по течению реки и не сохранилась. Тот, что показывают туристам сейчас, сделали позже. Поклонников фильма "Мост через реку Квай" режиссера Дэвида Лина может разочаровать и то, что река называется не Квай, а Меклонг, а фильм вообще снимали на Цейлоне.

Дом Шерлока Холмса, Великобритания

CC BY-SA 2.0 / Anders Thirsgaard Rasmussen / Музей Шерлока Холмса в Лондоне
CC BY-SA 2.0 / Anders Thirsgaard Rasmussen /
Музей Шерлока Холмса в Лондоне

Конечно, никто не думает, что персонаж Артура Конана Дойла Шерлок Холмс существовал на самом деле, но это не мешает туристам выстраиваться в очередь, чтобы попасть в музей гения сыска по адресу Бейкер-стрит, 239. Почему же не на Бейкер-стрит 221Б, где, судя по книгам, жил Холмс? Дело в том, что такого адреса просто не существует.

Замок Дракулы, Румыния

© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗамок Бран в Румынии
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Замок Бран в Румынии

Замок Бран в 30 километрах от Брашова, на границе исторических областей Мунтения и Трансильвания, показывают туристам как логово вампиров. Одиноко стоящий на вершине скалы, он как нельзя лучше иллюстрирует романтическую историю бессмертного графа. Но историки заявляют, что это здание никогда не принадлежало князю Владу III Цепешу — прообразу легендарного персонажа. Хотя не исключено, что автор одной из самых известных книг о Дракуле Брэм Стокер вдохновлялся именно замком Бран.

"Это абсолютно не важно, жил в замке Влад III Цепеш или мимо проезжал, — делится впечатлениями Алевтина из Москвы, посещавшая это место. — Там все стилизовано под вампирскую тематику, в подвале собраны орудия пыток, а за дополнительную плату можно даже лечь в гроб Дракулы".

Сонная Лощина, США

© Фото : MidnightdrearyКладбище Слипи-Холлоу в штате Нью-Йорк, США
© Фото : Midnightdreary
Кладбище Слипи-Холлоу в штате Нью-Йорк, США

Есть мнение, что популярность новеллы Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной Лощине" подсказала властям Северного Тарритауна сменить название поселения и тем самым возбудить интерес туристов. Ставка была сделана верно: почти через две сотни лет это подтвердила новая волна обожания, подстегнутая готическим фильмом ужасов Тима Бертона.

Ресторан "Пиц Глория", Швейцария

CC BY-SA 3.0 / Ximonic (Simo Räsänen) / Ресторан "Пиц Глория" на вершине Шилтхорн
CC BY-SA 3.0 / Ximonic (Simo Räsänen) /
Ресторан "Пиц Глория" на вершине Шилтхорн

По сюжету шестого фильма о Джеймсе Бонде "На секретной службе ее величества" спецагент обнаруживает в Альпах секретную лабораторию, где разрабатывают смертоносный вирус. Некоторые сцены были сняты, как принято считать, в легендарном вращающемся панорамном ресторане "Пиц Глория". На самом деле заведение построили специально для съемок на средства из бюджета картины.

Шангри-Ла, Китай

CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan / Монастырь Гандан Сумцелинг, Шангри-Ла, Китай
CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan /
Монастырь Гандан Сумцелинг, Шангри-Ла, Китай

Еще один пример переименования из-за популярного литературного произведения: китайский уезд Чжундянь в 2001 году превратился в Шангри-Ла в честь вымышленной страны из романа писателя-фантаста Джеймса Хилтона "Потерянный горизонт". Эта литературная аллегория действительно привлекла туристов.

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