БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости. Туристка из Китая погибла в одном из национальных парков Таиланда при загадочных обстоятельствах, полиция ведет расследование, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Тело погибшей было найдено работниками национального парка на площадке между первым и вторым уровнем семиуровневого водопада Тхон Нга Чанг в одноименном национальном парке в провинции Сонгкла на юге Таиланда. На женщине не было никакой одежды, кроме футболки, никаких вещей при ней также обнаружено не было. Прибывшие на место происшествия полицейские вскоре нашли дамскую сумку с косметичкой еще одну сумку с личными вещами женщины в мусорном баке у первого уровня водопада.

В пятницу погибшую опознали, как туристку из КНР Лей Тиан, 28 лет, по фотографии, сделанной иммиграционной полицией при пересечении границы Таиланда. Точность идентификации по фотографии не вызывает у полиции сомнений, так как на лице погибшей имелось характерное родимое пятно, отображенное и на фото.

Свидетели, в том числе водитель такси, который привез туристку в национальный парк 19 сентября из города Сонгкла, утверждают, что женщина путешествовала одна и приехала в национальный парк Тхон Нга Чанг тоже в одиночестве.

"Тело погибшей туристки отправлено в институт судебной медицины на экспертизу. Пока мы не получим ее результаты, мы не сможем сделать вывод о причинах ее смерти: был ли это несчастный случай – падение с верхних уровней водопада, или самоубийство, или события развивались как-то иначе", — заявил журналистам подполковник полиции Ситтхипхонг Йотпрасит, старший следователь районного полицейского управления, расследующий дело.