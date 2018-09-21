Новый имидж железных дорог России положительно оценивают более 80% туристов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские туристы отмечают, что в последнее время железнодорожный транспорт в России активно меняется к лучшему: билеты продаются за 90 дней, растет число скоростных поездов, появились комфортные двухэтажные составы, сообщает OneTwoTrip.
Сервис провел опрос путешественников, выяснив, почувствовали ли они на себе эти изменения и как сегодня относятся к железнодорожным путешествиям по стране.
Более 80% опрошенных отметили, что за последние три года имидж железной дороги в России изменился к лучшему. Основным положительным фактором 31% пользователей назвали развитие скоростного железнодорожного сообщения, 29% — развитие электронных продаж и возможность покупать билеты за 90 дней до отправления. Ещё 22% ответили, что ездить на ж/д транспорте стало приятнее благодаря обновлению подвижного состава.
Изменение отношения повлияло на то, что при планировании поездок по стране путешественники стали внимательнее изучать предложения железной дороги. 68% респондентов отметили, что, отправляясь в поездку по России на расстояние свыше 500 км, они стали больше времени уделять сравнению времени в пути и стоимости между железнодорожным и воздушным транспортом, хотя раньше могли, например, сразу покупать авиабилеты.
Но при этом 34% опрошенных сообщили, что ждут продолжения работы по обновлению подвижного состава. 26% считают, что железной дороге нужно снижать стоимость билетов. 16% респондентов ответили, что важно повышать скорость движения обычных поездов дальнего следования. 15% пассажиров ждут развития скоростного и высокоскоростного сообщения, запуска "Сапсанов” и "Ласточек” на новых направлениях.
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