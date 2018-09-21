МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Власти Венеции придумали новые ограничения для туристов, за нарушение которых грозит штраф до 500 евро. Гостям города теперь хотят запретить даже просто сидеть или лежать на земле, сообщает АТОР.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро считает, что необходимо наказывать штрафом от 50 до 500 евро тех, кто захочет просто посидеть и полежать на земле.

Голосование по этому вопросу назначено в городском совете на октябрь. Еще под запрет может попасть музыка на гондолах и другом морском транспорте: по мнению мэра, она является "источником повышенного шума" и мешает работе и отдыху горожан.

Венеция продолжает оставаться законодателем мод и источником громких казусов в борьбе с "антисоциальным" поведением туристов. В городе запрещено строительство новых отелей в центре, и на въездах стоят турникеты, считающие количество посетителей. Кроме того, действует много запретов в рамках так называемых "12 золотых правил поведения гостей", введенных в августе 2017 года.

Так, запрещено сидеть вне специально отведенных мест на площади Сан-Марко, вдоль портиков и на ступенях Новых Прокураций, Ала Наполеоники и библиотеки Якопо Сансовино, на пьяцетте деи Леончини, вдоль аркады Дворца Дожей, на пьяцетте Сан-Марко и на пирсе.

Запрещается также останавливаться для еды или питья, за исключением специально отведенных зон отдыха и общественного питания, разбрасывать бумагу, банки, бутылки и прочие отходы, устраивать пикники в общественном месте, кормить голубей, ездить в центре города на велосипеде, прогуливаться в купальниках или с голым торсом, ночевать под открытым небом, а также лежать на скамейках, например, с туристическими рюкзаками.

Впрочем, горожане, выступающие против массового туризма, считают, что для реализации всех запретов у венецианских властей элементарно не хватит "рабочих рук".

Как считает Марко Гаспаринетти, который возглавляет группу местных жителей Gruppo Aprile 25, чтобы контролировать соблюдение всех запретов, мэрии потребуется не менее 5 000 человек – сотрудников полиции или добровольцев, которых называют "ангелы приличия".