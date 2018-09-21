Онлайн-сервис по аренде жилья будет указывать цены с учетом допуслуг

БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Еврокомиссия потребовала от популярного у туристов интернет-сервиса по аренде жилья Airbnb до конца года внести изменения в правила пользования и порядок представления цен, сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
"Компания должна до конца 2018 года внести эти изменения на всех версиях сайта на языках стран ЕС", — заявила она.
Это позволит обеспечить полную прозрачность работы сервиса, а также понимание потребителей, за что они платят. Кроме того,новые нормы будут способствовать усилению защиты их прав в интернете, заявила еврокомиссар.
Компания должна, в частности, предоставить полную стоимость бронирования, включая дополнительные сборы, такие как плата за обслуживание и уборку. Также сервис должен четко определить, кто сдает жилье — частный владелец или юрлицо, поскольку от этого зависит, как будут работать нормы защиты прав потребителей.
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