Онлайн-сервис по аренде жилья будет указывать цены с учетом допуслуг

БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Еврокомиссия потребовала от популярного у туристов интернет-сервиса по аренде жилья Airbnb до конца года внести изменения в правила пользования и порядок представления цен, сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Компания должна до конца 2018 года внести эти изменения на всех версиях сайта на языках стран ЕС", — заявила она.

Это позволит обеспечить полную прозрачность работы сервиса, а также понимание потребителей, за что они платят. Кроме того,новые нормы будут способствовать усилению защиты их прав в интернете, заявила еврокомиссар.

Компания должна, в частности, предоставить полную стоимость бронирования, включая дополнительные сборы, такие как плата за обслуживание и уборку. Также сервис должен четко определить, кто сдает жилье — частный владелец или юрлицо, поскольку от этого зависит, как будут работать нормы защиты прав потребителей.