МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На видео попал удивительный момент: самолет проносится между двумя другими, которых разделяет всего 600 метров, сообщает Daily Mail.

Ролик был снят из кабины нижнего самолета, который находился на высоте 11 000 метров.

"Это то, что вы не увидите со своего кресла у иллюминатора", — прокомментировал видео пилот легкого самолета Пэт Хобан.

Однако, несмотря на то, что встреча между самолетами была визуально зрелищной, ничего опасного не произошло. "Эти кадры могут выглядеть довольно впечатляюще, но в случае с хорошо обученными пилотами и точным GPS на борту, эта ситуация не вызывает тревоги", — сказал пресс-секретарь Ассоциации пилотов британских авиакомпаний.

Кадры, снятые неизвестным пилотом, сначала появились на портале Reddit и вызвали настоящий ажиотаж.