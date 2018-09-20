Смерть британских туристов привела к массовой проверке отелей в Египте

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Смерть четы британских туристов в одной из гостиниц Хургады спровоцировала массовые проверки египетских отелей. Объектам размещения грозят большие штрафы и даже закрытие, сообщает АТОР.

По информации СМИ Египта, которые ссылаются на источники в министерстве туризма, там обеспокоены несоблюдением в гостиницах необходимых требований по обеспечению безопасного пребывания иностранных туристов, особенного в свете того, что смерть британцев произошла в одном из лучших отелей Хургады. Его регулярно проверяют инспекторы иностранных компаний.

Напомним, британцы Джон Купер и его супруга Сюзан, отдыхавшие в августе в одном из отелей сети Steigenberger в Хургаде, внезапно почувствовали себя плохо и через несколько часов скончались.

В этой связи минтуризма Египта организует тотальные инспекции отелей Красного моря, чтобы проследить за выполнением ими стандартов безопасности пребывания туристов.

Инспекторы проверят качество питьевой и водопроводной воды, алкоголя и питания, соблюдение норм кондиционирования помещений и хлорирования воды в бассейнах, качество уборки в номерах, на кухне и в ресторанах.

По итогам проверки министерство готовится наказать гостиницы, которые не выполняют необходимые требования. Речь идет о крупных штрафах и административных мерах, вплоть до закрытия отеля, если нарушения окажутся серьезными.