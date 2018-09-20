Финляндия может построить забор на границе с Россией

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Институт природных ресурсов Финляндии планирует оценить необходимость строительства забора на российско-финской границе, который бы препятствовал миграции кабанов, сообщает издание Maaseudun tulevaisuus.

Власти могут установить ограждения на территории, где проходят тропы этих диких животных.

Забор должен сократить площадь передвижения кабанов и исключить возможность распространения вируса африканской чумы свиней на финской территории.

Дело в том, что в сентябре 2018 года в Ленинградской области, граничащей с Финляндией, впервые за последние шесть лет были найдены трупы диких кабанов, умерших от вируса африканской чумы свиней. И чиновники министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии говорят о необходимости усилить контроль за продуктами питания, которые перемещаются через порты, и восточную границу.