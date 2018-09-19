На Майорке появится отель только для женщин

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В 2019 году на Майорке появится четырехзвездочный отель, в котором смогут остановиться только женщины, сообщает Noticia.Ru.

Гостиница на 39 номеров будет открыта в Манакоре. Такой формат отдыха отвечает "тенденциям рынка" и предполагает создание "оазиса расслабления и покоя для женщин, которые чувствуют себя более комфортно в окружении других женщин", отметили руководители проекта. Среди работников отеля также не будет мужчин.

В женском отеле ждут матерей с дочерьми, дружеские компании, женские ассоциации и девичники.

Во многих странах наблюдается тенденция к созданию пространств и услуг, рассчитанных только на женскую аудиторию: тренажерные залы, коворкинги или транспортные средства, говорят авторы проекта. В некоторых отелях выделяют отдельные этажи или номера для женщин.