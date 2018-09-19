Обновленный проект ФЦП по туризму вынесли на общественное обсуждение

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Обновленный вариант Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)" представлен для общественного обсуждения с 19 сентября по 3 октября 2018 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указывается, что проект постановления разработан в качестве продолжения основной идеи ФЦП по туризму на 2011–2018 годы.

"Целью Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)" является создание условий для эффективного развития сферы туризма Российской Федерации с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт Российской Федерации более чем на 70% в к концу 2025 года", — говорится в документе.

Запланировано решение таких задач как комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров, развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии.

Кроме того предусматривается продвижение туристского продукта РФ, повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки, а так же создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры управления отрасли.

Мероприятия Программы предполагается осуществлять в один этап в период с 2019 до 2025 год.

На сайте также указывается, что параллельно с общественным обсуждением проект ФЦП будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу с 19 по 25 сентября 2018 года.