Минэкономразвития получило право проверять работу туроператоров на Украине

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Минэкономразвития Украины получило право проверять работу туроператоров, чтобы власти смогли лишать лицензии недобросовестных участников рынка, сообщили в среду в ведомстве.

"Девятнадцатого сентября правительство поддержало инициированные Минэкономразвития решения, направленные на совершенствование системы государственного контроля за осуществлением туроператорской деятельности в Украине", — говорится в сообщении. В частности, правительство включило Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которые не распространяется действие моратория на проверки бизнеса.

Кроме того, правительство ввело новые критерии оценки степени рисков туроператорской деятельности, подлежащей лицензированию, от этой оценки будет зависеть периодичность проверок Минэкономразвития.

"Указанные изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее производство", — говорится в сообщении.

Минувшим летом неоднократно возникали проблемы с вылетом украинских туристов. Так, украинские туристы не могли вовремя вылететь из Египта, Турции, Албании и других курортных стран из-за недобросовестных авиаперевозчиков и туроператоров. Власти Украины заявили, что стабилизировали ситуацию на рынке, однако рейсы и сейчас периодически задерживают или отменяют.