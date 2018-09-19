Заповедник кошек на Гавайях стал популярной достопримечательностью

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Заповедник на Гавайях, в котором проживают 600 диких кошек, стал важной достопримечательностью острова Ланаи, сообщает Daily Mail.
Заповедник открыла Кэти Кэрролл после того, как в 2001 году она переехала на Ланаи. Тогда она была шокирована тем, что обнаружила на острове сотни бездомных и голодающих кошек.
Почти два десятилетия спустя эти животные наслаждаются регулярными едой, лаской и огромным вниманием гостей заповедника.
Кошачий приют живет почти полностью за счет пожертвований туристов. В прошлом году его посетили более 10 000 гостей, несмотря на то, что на острове постоянно проживают только 3 000 человек.
"Люди со всего мира приезжают сюда, — говорит исполнительный директор заповедника Киони Вон. — Очень приятно видеть улыбки на их лицах. Очень здорово, что эти кошки привлекают столько внимания".
Венди Мендоса, которая уже 12 раз была на этом острове, говорит: "Если бы я была кошкой, я бы постучала в дверь и спросила: "Эй, как мне попасть в это место?".
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