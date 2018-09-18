Тамбовщина вошла в "золотую лигу" рейтинга событийного туризма

ТАМБОВ, 18 сен — РИА Новости. Тамбовская область заняла 27-е место в Национальном рейтинге развития событийного туризма России-2018, во второй раз войдя в "золотую лигу" регионов по этому направлению, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Первый рейтинг был составлен Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма в минувшем году. Регионы делятся в нем на три лиги: золотую, серебряную и бронзовую — по степени развития событийного туризма. Как и в предыдущем исследовании, Тамбовская область представлена в "золотой лиге".

"Событийный туризм — одно из самых динамично развивающихся туристических направлений на Тамбовщине. В прошлом году количество участников событийных мероприятий увеличилось почти на 20%. Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова и традиционные игры "Атмановские кулачки", театральный фестиваль имени Рыбакова и фестиваль хоровой музыки "Песни над Цной", Покровская ярмарка и фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова, рок-фестиваль "Чернозем" и День садовода — об этих тамбовских праздниках сегодня знают даже за пределами России", — сказал собеседник агентства.

По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, событийный туризм становится локомотивом развития городов и районов региона.

"Мы хотим показать всю самобытность тамбовских территорий, а каждая из них уникальная. В этом году в районах области прошли по-настоящему интересные, оригинальные событийные мероприятия. Многие из них впервые, но уверен, что еще пара лет — и они станут частью востребованных туристических маршрутов", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что в этом году Тамбовская область выбрана в качестве площадки проведения финала регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2018". Вручать престижную награду будут во время Покровской ярмарки, которая пройдет в регионе с 12 по 14 октября.

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