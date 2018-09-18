Эксперты назвали самые недорогие города СНГ для осенних путешествий

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минск, Астана и Баку лидируют в рейтинге осенних путешествий россиян в города государств СНГ, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.
В десятку городов СНГ, популярных у туристов осенью 2018 года, вошли Минск, Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алма-Ата, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад. Путешественники приезжают туда в среднем на 3 дня и расходуют от 30 долларов до 80 долларов в сутки на проживание и питание.
Самые бюджетные осенние туры по странам СНГ — в Киргизию и Узбекистан. Для поездок на выходные дни и для шопинга люди россияне чаще всего летают в Астану и Баку.
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