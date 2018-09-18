МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" планирует привлекать внимание к деловому туризму, содействуя развитию конгрессной отрасли, сообщил РИА Новости глава ассоциации Алексей Калачев.
По его словам, перед подачей заявки на проведение в России любого международного делового мероприятия Национальное конгресс-бюро просчитывает экономический эффект.
"Это оборот и это налоговые поступления в бюджет за счет того, что деловые участники тратят деньги — им где-то нужно жить, на чем-то передвигаться, они ходят в рестораны, платят за участие в мероприятии. Второе — это дополнительный импульс для развития отраслей, ведь каждое из мероприятий проводится в какой-то из отраслей — медицина, культура, спорт, промышленность, пчеловодство и так далее", — сказал Калачев.
"По тем мероприятиям, которые мы уже выиграли, мы привлекли 8,5 тысячи участников. Есть статистика, что каждый участник тратит примерно 736 долларов в день — это в четыре раза больше, чем обычный турист. Поэтому нужно делать акцент на деловом туризме. У нас не было такого внимания этому аспекту. У нас отрасли конгрессной нет, поэтому наша задача — содействовать развитию этой отрасли", — отметил Калачев.
Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства Российской Федерации для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.
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