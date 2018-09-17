Более 120 миллиардов рублей будет вложено в курорт "Приморье"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Проект по строительству интегрированного развлекательного курорта "Приморье" будет включен в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы) в соответствии с предложением администрации Приморского края, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

По мнению главы ведомства Олега Сафонова, строительство интегрированного развлекательного курорта "Приморье" имеет большое значение для туристской отрасли и в целом для социально-экономического развития Приморья.

"Он обеспечит создание конкурентоспособной туристской инфраструктуры мирового класса, в которой нуждается регион, и более 20 тысяч новых рабочих мест для жителей Приморского края. Проект уникален для нашей страны. Он открывает беспрецедентные возможности для привлечения иностранных туристов и увеличения экспорта туристских услуг в соответствии с поручением президента России Владимира Путина", — отметил Сафонов.

Реализация проекта будет способствовать превращению Владивостока в крупнейший туристический хаб, аккумулирующий въездные турпотоки из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечивающий их дальнейшее распределение по территории РФ. "В связи с высокой перспективностью и социально-экономической значимостью проекта по строительству интегрированного развлекательного курорта "Приморье" принято решение о включении его в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы) в соответствии с предложением администрации Приморского края", – сказал он.

Глава Ростуризма отметил, что запланированные к строительству объекты инфраструктуры – автомобильная дорога, локальные очистные сооружения, причальная стенка – соответствуют требованиям программы, и их создание может софинансироваться из федерального бюджета. Вместе с тем он подчеркнул необходимость внебюджетных инвестиций и соблюдения сроков ввода объектов в эксплуатацию.

По мнению вице-губернатора региона Андрея Ларина, на сегодняшний день проект "Приморье" является одним из успешных примеров работы с инвесторами. "По состоянию на 2018 год сумма вложенных в проект ИРК средств составляет 15,9 миллиарда рублей с учетом бюджетных инвестиций. При этом сумма вложений по заключенным инвестиционным соглашениям составляет более 70 миллиардов рублей, а после сдачи всех свободных земельных участков она увеличится до 123 миллиардов рублей", – пояснил Ларин.

Планируется, что после введения в эксплуатацию всех объектов на территории развлекательного курорта "Приморье" сумма отчислений от налога на игорный бизнес составит 3,4 миллиарда рублей ежегодно. При этом консолидированные налоговые поступления в бюджет составят около 7,8 миллиарда рублей в год.