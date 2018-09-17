Очень редкое животное - руконожка или ай-ай - родилось в зоопарке Денвера

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Родившаяся в зоопарке Денвера мадагаскарская руконожка является одним из немногих представителей этого редкого вида, живущих в неволе, сообщает Live Science.
Детеныш руконожки настолько страшный, что выглядит даже очень мило.
Новорожденная получила свою кличку в честь персонажа книг о Гарри Поттере Нимфадоры Тонкс. Мать руконожки зовут Беллатрикс — как Беллатрикс Лестрандж из этих же романов.
Этот вид руконожек на Мадагаскаре открыл в 1780 году исследователь Пьер Соннера. О том, кто такие ай-ай, велись долгие споры — животных сначала отнесли к грызунам, но потом ученые пришли к заключению, что это лемуры.
Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует мадагаскарских руконожек как находящихся под угрозой исчезновения. По данным экспертов, более половины дикой популяции этих лемуров исчезли за последние три десятилетия.
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