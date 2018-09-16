Когда терпеть не можешь соседей: самые экстремальные жилища мира

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Человек – существо социальное, но потребность в общении у него распределяется не равномерно: часто хочется отдохнуть от окружающих и побыть в тишине. Жилища, которые как нельзя лучше подходят для интровертов и мизантропов, – в материале РИА Новости.

Монастырь "Гнездо тигра", Бутан

Такцанг-лакханг или "Гнездо Тигра” – один из самых известных монастырей Бутана, находится на краю обрыва, на высоте в 3120 метров над уровнем моря. Он на 700 метров возвышается над долиной Паро. По легенде, в пещере, вокруг которой построен монастырь в восьмом веке нашей эры, медитировал гуру Падмасамбхава, внесший значительный вклад в развитие тибетской формы буддизма. Сейчас в храмы может попасть любой желающий, добравшись до них пешком или на муле.

"Просто остров одной комнаты", США

Этот остров признан одним из самых маленьких в мире: на нем находится дом, вмещающий троих постояльцев, пара кустов, пара скамеек и большое дерево. Примечательно, что "Просто остров одной комнаты" был признан островом именно после того, как на нем появилось строение. Согласно специальному правилу, статус острова обеспечивает наличие двух деревьев или хотя бы дома.

Горный приют "Монте-Роза", Швейцария

Специально для туристов, застигнутых непогодой в швейцарских Альпах, есть высокотехнологичная хижина — "Монте-Роза". Это пятиэтажное деревянное здание, облицованное алюминием, с большой площадью остекления и оригинальными многоугольными формами. Они придают строению схожесть с кристаллом горного хрусталя.

Город Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания

Этот город, состоящий из одной улицы, расположен на узком скальном плато над 50-метрвой пропастью. В двух рядах тесно прижатых друг к другу домов, сложенных из лавовых блоков и покрытых красной черепицей, живут около тысячи человек. Главная достопримечательность местечка — Церковь Сан-Сальвадор XIII века и Церковный музей.

Дом "Падающая звезда", США

© AP Photo / Lenny Ignelzi Дом "Падающая звезда" архитектора Ду Хо Суха © AP Photo / Lenny Ignelzi Дом "Падающая звезда" архитектора Ду Хо Суха

Калифорнийский университет с 1983 года собирает "Коллекцию Стюарта" — скульптуры и композиции различных современных художников из разных стран мира, которые устанавливают в кампусе. Однако дом "Падающая звезда" — особенный. Фактически, это жилой дом, да еще и с небольшим приусадебным участком, размещенный в 2012 году на крыше одной из школ, входящих в состав университета. Дом теоретически жилой — в него можно войти, если, конечно, не пугает наклоненный пол и открывающийся из окон вид на небо.

Дом The HemLoft, Канада

Автор этого дома — Джоэл Аллен работал программистом, пока его не сократили. Случайно повстречавшийся на жизненном пути старик-хиппи разбудил в нем творческую натуру и помог стать столяром. На новом поприще парень задумал сделать что-то грандиозное. Так и появился яйцевидный дом, расположенный на дереве в лесу. В строении нет ни ванной, ни кухни — только жилая комната, но хозяину, кажется, этого абсолютно хватает.

Монастырь Святого Николая Анапавсаса, Греция

Это один из сохранившихся Метеорских, то есть "парящих в воздухе", монастырей, для посещения которого надо сначала подняться на холм по 143 ступеням к подножию скалы, а затем еще по 85 ступеням, высеченным в горной породе.

Поскольку скала, на которой стоит храм, имеет небольшую площадь, все здания монастыря ориентированы в высоту. На первом уровне расположена часовня Святого Антония, площадь алтаря которой около четырех квадратных метров, поэтому принять она может лишь одного священнослужителя. На втором уровне — храм Святого Николая, построенный еще в XVI веке, а на третьем — кельи, старая трапезная, маленькая церковь Святого Иоанна Предтечи и своды, где хранятся мощи.

Дом в Фестусе, США

© AP Photo / Tom Gannam Дом в Фестусе (штат Миссури, США), построенный Куртом и Деборой Слипер © AP Photo / Tom Gannam Дом в Фестусе (штат Миссури, США), построенный Куртом и Деборой Слипер

Жилой дом, площадью 1400 квадратных метров построен четой Слипер в скале из песчаника возле города Фестус, штат Миссури. "Начинка" здания – современная и высокотехнологичная, а стены – почти необработанные своды пещеры. Хозяева признаются, что здорово экономят на системе кондиционирования, которая в этом доме просто не нужна.

Отель "Зеркальное дерево", Швеция

© Фото : Treehotel Зеркальный лесной дом на дереве — отель, расположенный в Харадсе, Швеция © Фото : Treehotel Зеркальный лесной дом на дереве — отель, расположенный в Харадсе, Швеция

Этот дом на дереве, а по совместительству отель, расположен в шведском городе Харадсе. Пожить здесь может любой желающий, и не один, а в компании: номер с гостиной, кухней, ванной и спальней с большой кроватью вмещает двух людей. Особенно примечателен его внешний вид: отделка из алюминия и стены из стекла призваны помочь зданию слиться с окружающий природой, что, надо сказать, получается довольно успешно.

Деревянный домик на реке Дрина, Сербия

© AP Photo / Darko Vojinovic Деревянный домик на реке Дрина в Сербии © AP Photo / Darko Vojinovic Деревянный домик на реке Дрина в Сербии

Этот дом стоит на реке уже более 50 лет. Его строительство начиналось с пары досок, которые местные ребята просто уложили на скалы, чтобы было удобнее лежать на неровной поверхности и загорать. А позже будущим строителям пришла в голову необычная идея — построить на этом камне уединенное жилище.