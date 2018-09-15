Круизы по Москве-реке в 2018 году совершили более миллиона человек

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На Северном речном вокзале Москвы определился миллионный пассажир в речную навигацию 2018 года, сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".
Им стала москвичка Ольга Бондаренко, отправившаяся в многодневный круиз в Казань и Елабугу на теплоходе "Александр Пушкин".
"Юбилейного участника навигации определила наша диспетчерская служба, которая занимается учетом перевозок в Московском бассейне, — отмечает руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин. — Она ведет подсчет пассажиров на туристических, круизных, экскурсионных и регулярных маршрутах, о которых нам сообщают судовладельцы и судоводители. Кроме того, соответствующая информация поступает с контрольно-пропускных пунктов речных вокзалов и причалов".
За пять месяцев навигации услугами речного транспорта воспользовались миллион человек: общий пассажиропоток увеличился на 4,3%. А непосредственно турпоток (то есть количество людей, отправившихся в круизы) вырос на 6%, составив около 240 тысяч путешественников. С апреля через шлюзы "Канала" прошло около 80 тысяч судов.
По данным компаний "Речного альянса", продажи речных туров ежегодно увеличиваются на 20-25%.
Большая часть круизов традиционно раскупается еще до Нового года. Позитивный тон навигации текущего года задали майские праздники: тогда заполняемость теплоходов превысила 90%. Этот показатель не снижался и в летние месяцы, когда Россия принимала гостей мирового футбольного первенства.
Среди топовых маршрутов сегодня остается направление из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Высоким спросом пользуются также круизы до Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда с остановками в малых городах России.
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