Жителей Ханоя просят прекратить есть собак

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти Ханоя, столицы Вьетнама, обратились к жителям с просьбой больше не есть собак. По их мнению, это вредит туристической репутации города, сообщает BBC News.

Народный комитет Ханоя считает традиционную практику употребления в пищу собачьего мяса нецивилизованной для современной столицы, а также способствующей распространению ряда заболеваний.

Более того, власти призывают граждан ограничить употребление мяса котов, которое не так популярно, как собачатина, но все-таки используется в традиционной кухне.

В настоящий момент в Ханое обитает около пятисот тысяч домашних собак и котов, в то время как больше тысячи торговых точек реализуют мясо этих животных. По данным издания, в целом в стране каждый год съедают около пяти миллионов четвероногих, но все больше местных жителей, особенно молодежь, поддерживают новую политику властей.