МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Кажется, что фотографии природных красот, используемые в качестве обоев рабочего стола истосковавшимися по путешествиям офисными работниками, — сплошной фотошоп. Но это не всегда так. В подборке РИА Новости — десять самых красивых и умиротворяющих пейзажей России.

Озеро Эльтон, Волгоградская область

"Соль, очень много соли. Она лежит под ногами и притворяется снегом, ну, или белым песком, — вспоминает о поездке на озеро Эльтон фотограф из Москвы Елена Щипкова. — Если чуть отъехать от поселка, а потом в болотных сапогах пройти через жидкую засасывающую грязь — лечебную, между прочим — и полосу камышей гигантских размеров, то оказываешься на другой планете — там, где все из соли".

Действительно, многие туристы говорят, что пейзаж на Эльтоне ни с чем не сравнить. Чаша озера полна, но это не вода, а рапа — маслянистый горько-соленый раствор минеральных солей. Здесь даже у ветра солоноватый привкус.

Национальный парк "Таганай", Челябинская область

"Пейзажи на Таганае роскошные, а сейчас осень уже внесла в привычную палитру свои неповторимые яркие краски, — рассказывает путешественница из Екатеринбурга Эльза Нурисламова. — Холодные скалы соседствуют с теплым золотом берез, в идеальной тишине шумит жизнь, небо кажется бесконечно высоким: вот-вот поймаешь облака… Что сказать, Уральские горы умеют удивлять даже заядлых, многое повидавших туристов, а уж новичков — тем более".

Национальный парк "Таганай" находится на стыке Европы и Азии и считается одним из наиболее живописных уголков Урала. Тут и горные луга, и тундра, и моховые болота, и реликтовые леса. Самая известная достопримечательность — Долина сказок: над лесом возвышаются пики причудливых каменных останцев, напоминающих сказочных персонажей.

Еще один узнаваемый ландшафт Таганая — каменные реки: нагромождение глыб, которые словно исполинские капли застыли в потоке, спускаясь по склонам гор.

Плато Путорана, Красноярский край

"До посещения плато Путорана самым красивым местом для меня была Норвегия", — признается путешественник из Миасса Игорь Рязанцев.

Плато представляет собой горный массив высотой до 1701 метра над уровнем моря. Он пересекает множество рек, образующихся при летнем таянии снегов и ледников, которое начинается за полярным кругом только в августе. Из-за этих ландшафтных особенностей местность площадью в пять раз больше Московской области труднопроходима, а потому малоизучена.

Водопад Тальниковый на плато Путорана — один из самых высоких в Евразии. Еще достопримечательность — озеро Виви, географический центр России.

Кучерлинские озера, Республика Алтай

Кучерлинские озера — Большое, Верхнее и Нижнее — находятся в горах Алтая. Самое крупное, с соответствующим названием, расположено на высоте 1790 метров в окружении горных вершин. Вода — матово-бирюзовая благодаря минеральной взвеси, которая почти никогда не оседает на дно, но временами из-за непогоды становится темно-серой.

Шиханы, Башкортостан

Четыре горы-одиночки — Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау — образуют в Приуралье узкую цепочку, вытянутую вдоль реки Белой на 20 километров. Шиханы — остатки барьерного рифа Уральского океана, исчезнувшего миллионы лет назад, поэтому они состоят из скоплений окаменелостей древних губок, кораллов, водорослей и иглокожих животных.

Река Чусовая, Челябинская и Свердловская области, Пермский край

CC0 / Seregei / Река Чусовая CC0 / Seregei / Река Чусовая

Река берет начало на восточных склонах Уральского хребта, в Азии, пересекает его и затем течет по западным склонам — уже в европейской части России. Дважды переходит из Свердловской области в Пермский край. По берегам Чусовой высятся сотни живописных скал, на многих заметна слоистость, в некоторых местах изогнутая.

Система озер Селигер, Тверская и Новгородская области

Эта местность сформировалась в ледниковый период: холмы, чередующиеся с равнинными участками, крупные валуны. Общая площадь системы озер — около 260 квадратных километров, из них на острова (около 160 штук) приходится 38. Самым крупным в бассейне считается остров Хачин, на нем четыре деревни и с десяток более мелких озер.

Убсунурская котловина, Республика Тыва

Тут природа создала уникальное явление — так называемый парад ландшафтов. На дне котловины глинистые и песчаные пустыни, на подгорных равнинах — высокотравные сухие степи. Выше, по склонам гор, степи переходят в лесостепи, затем — в лиственничные и кедровые леса. Ближе к вершинам — альпийские тундры и ледники.

Мыс Тарханкут, Крым

Дикий и суровый вид Тарханкутскому полуострову придают осыпи и обвалы разной формы. Туристов, любящих подводную охоту и дайвинг, привлекают многочисленные арки, тоннели и гроты мыса. Одна из достопримечательностей — Чаша любви, круглое углубление в скалах. Согласно местной легенде, любовь пары, которая смогла прыгнуть в чашу, держась за руки, будет вечной.

Горный массив Хибины, Мурманская область

Горный массив, возникший 40 миллионов лет назад, представляет собой подковообразное плато, сложенное из пород. Плато образовалось после кристаллизации магмы вулканов-гигантов, остывших миллионы лет назад и размытых реками. Сейчас эти реки, как и болота, и северные озера, сформировали поистине уникальный ландшафт.