Мурманская область станет "Гипербореей" для туристов

МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Власти Мурманской области намерены использовать миф о легендарной северной стране Гиперборее, которая по одной из версий находилась на территории Кольского полуострова, для привлечения туристов в регион, сообщила журналистам губернатор области Марина Ковтун.
Идею использования мифа о Гиперборее для развития туризма глава региона обсудила с известным журналистом Алексеем Венедиктовым, который приехал в регион для того, чтобы познакомиться с его туристскими возможностями и намерен отправиться в город Ковдор, который, по плану, может стать местом паломничества желающих узнать больше о таинственной северной стране.
"У нас есть большое поле, чтобы на основе мифов, легенд создавать новый туристский продукт и привлекать будущих туристов. Конечно, нужна не только легенда, но и инфраструктура, и интерес частного бизнеса – объекты размещения, питания, показа. Легенда существует давно, но турпродукта на ее основе не было", — рассказала Ковтун.
Венедиктов в свою очередь отметил, что обнаружил в социальных сетях множество аккаунтов людей, которые с любовью пишут о Ковдоре, размещают фотографии. "Нужно создать агрегатор, который ляжет в основу туристического продукта. Сам продукт есть, не надо ничего придумывать. Гиперборея – это сказка, осталось собрать и выстроить", — пояснил Венедиктов.
По словам Ковтун, существует разработанный проект, который предполагается реализовать в Ковдоре – это создание туристской деревни, гости которой смогут больше узнать о Гипербореи, о мифах, легендах и загадках севера. "Много будет собрано в одном месте – сейды, вавилоны, петроглифы – стилизованные", — сказала глава региона.
Она отметила, что поток туристов в регион активно растет. В среднем Мурманскую область посещает 413 тысяч туристов в год.
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