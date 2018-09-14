В Греции на популярном пляже обрушилась скала

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На греческом острове Закинф скалы обрушились на популярный у туристов пляж Наваджио.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, что большая часть скалы обвалилась и упала в воду. По словам очевидцев, она подняла волну, которая опрокинула часть лодок.

Люди, находившиеся на пляже, спасались бегством. По некоторым данным, есть пострадавшие.

Пляж Наваджио со всех сторон окружают отвесные белые известняковые утесы высотой до 200 метров, поэтому добраться до него можно только по воде.