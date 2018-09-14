Март, февраль и октябрь признаны самыми дешевыми месяцами для путешествий

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самым дешевым месяцем для авиапутешествий стал март. Авиабилет туда-обратно обходился в среднем в 24 135 рублей. На второй строчке — февраль (24 278 рублей), а на третьей — октябрь (24 989 рублей), сообщает Туту.ру.
Как показало исследование, есть три месяца, когда путешествовать по России выгоднее всего: это февраль, март и ноябрь. В это время при покупке авиабилета можно уложиться в десять тысяч рублей. Самые дорогие перелеты, конечно, летом. Чаще всего для путешествий внутри страны пассажиры выбирают июль и август, а реже всего летают в феврале.
Но лето не всегда оказывается самым дорогим периодом для путешествий по Европе. Например, в Чехию дороже всего слетать в декабре и январе. Можно сэкономить на билетах, если лететь туда в феврале или в ноябре. Для экономного путешествия в Германию лучше выбирать март или октябрь. Сентябрь подойдет для поездок в Болгарию, Латвию, Литву, Норвегию.
Что касается перечисленных 30 стран, то самые дешевые месяцы для путешествий — ноябрь и февраль. Авиабилет в обе стороны обойдется не дороже 19 тысяч рублей. Для сравнения средний ценник на авиаперелет в июне — 25 990 рублей.
Самые выгодные путешествия в страны ближнего зарубежья можно планировать на февраль и ноябрь, а самые дорогие авиабилеты — в июле и августе. Но есть страны, куда перелет в декабре стоит так же недешево, как и в летние месяцы. Например, в Грузию слетать в декабре выходит дороже, чем в июне. Эта страна пользуется популярностью у россиян на новогодние каникулы.
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