Треть авиапассажиров готовы эвакуироваться только с вещами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Большинство пассажиров заявляют, что в экстренной ситуации ничего не будут брать с собой. Но около трети сказали, что возьмут с собой вещи, несмотря на то, что это запрещено, сообщает Daily Mail.

В случае эвакуации 6% респондентов заявили, что попытаются забрать с собой абсолютно все вещи, вне зависимости от их расположения. И только каждый пятый опрошенный сказал, что не возьмет с собой ничего, кроме того, что лежит в его карманах.

Исследование было проведено для Королевского аэронавигационного общества.