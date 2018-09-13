В Австралии путешественники застряли на необитаемом острове

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Четверо туристов приплыли на остров Глостер в австралийском штате Квинсленд на надувном плоту, где было сложено все их оборудование. Но плот оказался дырявым и быстро затонул, сообщает News.com.au.

Впрочем, на Глостере есть связь, поэтому туристы смогли опубликовать просьбу о помощи в социальной сети.

"Это может прозвучать глупо, но я с тремя моими друзьями застрял на острове рядом с городом Эрли-Бич, потому что в нашем надувном матрасе, на который мы погрузили всю походную экипировку, образовалась дыра, и он затонул, — написал один из туристов в Facebook. — Есть ли кто-то поблизости? Мы можем заплатить!"

На следующий день утром путешественников забрали спасатели.