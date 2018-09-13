Эксперты выяснили, жители каких городов могут дешево отдохнуть в Таиланде

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Зимой дешевле всего в Таиланде смогут отдохнуть жители Москвы, Новосибирска и Иркутска, сообщает OneTwoTrip.
Ценовым лидером стала Москва — для жителей столицы минимальная стоимость тура на двоих в декабре составила 56 тысяч рублей. Путевка в Таиланд из Новосибирска стоит минимум 64 тысячи рублей, из Иркутска чуть дороже — 65 тысяч рублей. Несмотря на то, что перелет из Москвы в Таиланд длится дольше, чем из Новосибирска и Иркутска (9,5 часов против примерно 7 часов), стоимость туров из этих городов выше.
На четвертой строчке расположился Красноярск — от 74 тысяч рублей за путевку. Замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург — минимальная стоимость тура для петербуржцев составила 79 тысяч рублей. Жителям северной столицы приходится тратить на перелет до Таиланда 10-10,5 часов.
Дороже всего путевка в Таиланд обойдется туристам из Перми — стоимость путевки в декабре начинается от 115 500 рублей на двоих. На второй и третьей строчке в рейтинге городов России, жителям которых отдых в Таиланде обойдется дороже всего, расположились Тюмень и Нижний Новгород — туры из этих городов стоят 103 тысяч рублей и 100 500 рублей соответственно.
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