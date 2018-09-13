Герой России Антон Шкаплеров

Космонавт Антон Шкаплеров провел на орбите более 500 дней. У него есть популярный аккаунт в Instagram, где он делится своими впечатлениями о полетах. Недавно Антон вернулся из очередного космического путешествия и проходил реабилитацию на греческом курорте. В интервью РИА Новости он рассказал, кого берут в космонавты, какой в космосе Wi-Fi, что такое индикатор невесомости и когда человек вернется на Луну.
В 1970-е все дети хотели стать космонавтами. Я остался верен мечте и всю жизнь шел по намеченному пути.
Сегодня, чтобы стать космонавтом, надо узнать даты набора на сайте «Роскосмоса» либо Центра подготовки космонавтов и подать заявление. Там же указаны требования, касающиеся здоровья, образования и опыта работы.
Принять участие в отборе могут люди любых профессий. Например, в крайнем полете со мной на борту находились два космонавта, которые раньше были обычными учителями в школе. Подготовка к полету очень серьезная. Даже у туристов, которые платят десятки миллионов долларов, есть своя программа подготовки. Длится минимум полгода.
Но это не сравнить с тем, что открывается взгляду с борта космической станции. Просто поразительно, какая Земля огромная и красивая.
Это маленькая игрушка, которую по традиции выбирают дети командира экипажа. На борт можно взять один килограмм личных вещей: фотографии, небольшие предметы — кулоны, крестики, часы, которые друзья просят свозить в космос.
Важно показать, как прекрасна наша планета, чем мы занимаемся, какая у нас работа и жизнь на станции.
Поэтому ведение блогов приветствуется. Смартфонами не пользуемся, а вот планшеты типа айпадов и ноутбуки есть. Интернет в космосе не такой шустрый, как на Земле, но с каждым годом все лучше. На станции есть и своя локальная сеть для обмена фотографиями и информацией между космонавтами.
А на космическом корабле, на котором мы летим до станции и возвращаемся, — русский. Поэтому эти два языка должны знать все космонавты. При неформальном общении можно начать фразу на русском языке, а закончить на английском.
Со мной дважды летали маленькие фруктовые мухи — дрозофилы. И мыши летают, они участвуют в экспериментах. Были даже пауки — и один сбежал. Так, наверное, и живет где-то на станции.
Суббота и воскресенье — выходные, но и в эти дни все стараются делать что-то полезное. Можно взять видеокамеру и заснять нашу прекрасную планету, показать, что творится внутри станции, или провести дополнительный эксперимент, не вошедший в основную программу.
Ну и по мелочи: скучаешь по пище, приготовленной на Земле, по обычному душу.
Сейчас в них только мед, кетчуп, сгущенное молоко. Питание — либо в консервах, либо сублимированное, то есть обычное блюдо, например борщ или картофель с мясом, из которого на специальном оборудовании полностью удалена жидкость. Продукт становится легче и дольше хранится. В космосе мы просто добавляем воду, ждем несколько минут — и еда готова. Чай и кофе тоже есть. Чай похож на обычный в пакетиках, а кофе — на растворимый.
Когда летал с итальянкой Самантой Кристофоретти, у нас была итальянская кофемашина, специально разработанная для космоса, и мы пили настоящий, очень вкусный кофе.
На Земле мы дегустируем каждое блюдо и оцениваем по девятибалльной шкале. Если поставил меньше трех, то этот продукт тебе не станут доставлять, меньше семи — его будет очень мало. Основное питание — с оценкой восемь-девять. Есть базовые наборы продуктов на 16 дней, одинаковые для всех космонавтов, и есть дополнительные, которые ты сам для себя отобрал.
Пылесосим и протираем панели. Посуду мыть не нужно: у каждого есть только ложка и вилка, их мы просто протираем. Тарелок нет, они в космосе не нужны, на них ничего не положишь — все улетит.
Одежда космонавта одноразовая, ее не стирают. Носки и нижнее белье, например, носим три дня, а потом они утилизируются.
Это момент очень динамичный и опасный. Мы к нему много готовимся на Земле, ко всем возможным нештатным ситуациям.
По возвращении начинается реабилитация: три недели в звездном городке космонавты находятся в профилактории под наблюдением врачей. Потом еще три недели в санатории.
Я, например, два раза был в Греции с семьей. Нам нравится эта страна. Там все похоже на мою родину — Крым. И природа, и люди такие же. На курорте Порто Каррас очень удобно. Но самое главное — люди, их гостеприимство.
Сверху видно, как много на Земле красивых мест. В отпуске можно их посетить. Погулять, понырять, познакомиться с культурой и бытом.
то сейчас и мы, и американцы хотим вернуться на Луну. Возможно, будет совместный проект. После 2024 года должна появиться окололунная станция.
А к 2030-му, думаю, мы, россияне, уже высадимся на Луну. Скорее всего, построим «Федерацию» — новый космический корабль.
Наши коллеги создают сразу три корабля и уже представили экипажи — девять астронавтов, которые полетят первыми. Сначала — Луна, потом — Марс!
Благодарим за сотрудничество при подготовке интервью компанию «Музенидис Трэвел» (Mouzenidis Travel).
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