Герой России Антон Шкаплеров

Это момент очень динамичный и опасный. Мы к нему много готовимся на Земле, ко всем возможным нештатным ситуациям.

По возвращении начинается реабилитация: три недели в звездном городке космонавты находятся в профилактории под наблюдением врачей. Потом еще три недели в санатории.