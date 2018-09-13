Герой России Антон Шкаплеров
О жизни на МКС, фруктовых мухах и путешествиях на Луну
Александр Андреев

Космонавт Антон Шкаплеров провел на орбите более 500 дней. У него есть популярный аккаунт в Instagram, где он делится своими впечатлениями о полетах. Недавно Антон вернулся из очередного космического путешествия и проходил реабилитацию на греческом курорте. В интервью РИА Новости он рассказал, кого берут в космонавты, какой в космосе Wi-Fi, что такое индикатор невесомости и когда человек вернется на Луну.

Я мечтал попасть в космос с детства

В 1970-е все дети хотели стать космонавтами. Я остался верен мечте и всю жизнь шел по намеченному пути.
Сегодня, чтобы стать космонавтом, надо узнать даты набора на сайте «Роскосмоса» либо Центра подготовки космонавтов и подать заявление. Там же указаны требования, касающиеся здоровья, образования и опыта работы.

Детские годы космонавта.
© Фото из личного архива Антона Шкаплерова

Принять участие в отборе могут люди любых профессий. Например, в крайнем полете со мной на борту находились два космонавта, которые раньше были обычными учителями в школе. Подготовка к полету очень серьезная. Даже у туристов, которые платят десятки миллионов долларов, есть своя программа подготовки. Длится минимум полгода.

До первого полета я, конечно, видел фотографии Земли с орбиты.

Но это не сравнить с тем, что открывается взгляду с борта космической станции. Просто поразительно, какая Земля огромная и красивая.

Греция. Антон Шкаплеров на фоне храма Посейдона, Сунион под Афинами.
© Фото из личного архива Антона Шкаплерова
Среди личных вещей космонавтов есть так называемый индикатор невесомости.

Это маленькая игрушка, которую по традиции выбирают дети командира экипажа. На борт можно взять один килограмм личных вещей: фотографии, небольшие предметы — кулоны, крестики, часы, которые друзья просят свозить в космос.

Посты и наиболее понравившиеся фотографии мы публикуем в соцсетях прямо из космоса — на борту есть Wi-Fi.

Важно показать, как прекрасна наша планета, чем мы занимаемся, какая у нас работа и жизнь на станции.

Поэтому ведение блогов приветствуется. Смартфонами не пользуемся, а вот планшеты типа айпадов и ноутбуки есть. Интернет в космосе не такой шустрый, как на Земле, но с каждым годом все лучше. На станции есть и своя локальная сеть для обмена фотографиями и информацией между космонавтами.

По протоколу язык общения на станции — английский.

А на космическом корабле, на котором мы летим до станции и возвращаемся, — русский. Поэтому эти два языка должны знать все космонавты. При неформальном общении можно начать фразу на русском языке, а закончить на английском.

Животных тоже отправляют в космос.

Со мной дважды летали маленькие фруктовые мухи — дрозофилы. И мыши летают, они участвуют в экспериментах. Были даже пауки — и один сбежал. Так, наверное, и живет где-то на станции.

Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Вечером у космонавтов есть свободное время.

Суббота и воскресенье — выходные, но и в эти дни все стараются делать что-то полезное. Можно взять видеокамеру и заснять нашу прекрасную планету, показать, что творится внутри станции, или провести дополнительный эксперимент, не вошедший в основную программу.

Главное, чего не хватает на станции, так это общение с родными и близкими.

Ну и по мелочи: скучаешь по пище, приготовленной на Земле, по обычному душу.

Греция. Халкидики. Антон Шкаплеров с женой за штурвалом яхты.
© Фото из личного архива Антона Шкаплерова
Раньше вся космическая еда была в тубах.

Сейчас в них только мед, кетчуп, сгущенное молоко. Питание — либо в консервах, либо сублимированное, то есть обычное блюдо, например борщ или картофель с мясом, из которого на специальном оборудовании полностью удалена жидкость. Продукт становится легче и дольше хранится. В космосе мы просто добавляем воду, ждем несколько минут — и еда готова. Чай и кофе тоже есть. Чай похож на обычный в пакетиках, а кофе — на растворимый.

Когда летал с итальянкой Самантой Кристофоретти, у нас была итальянская кофемашина, специально разработанная для космоса, и мы пили настоящий, очень вкусный кофе.

На Земле мы дегустируем каждое блюдо и оцениваем по девятибалльной шкале. Если поставил меньше трех, то этот продукт тебе не станут доставлять, меньше семи — его будет очень мало. Основное питание — с оценкой восемь-девять. Есть базовые наборы продуктов на 16 дней, одинаковые для всех космонавтов, и есть дополнительные, которые ты сам для себя отобрал.

По субботам космонавты занимаются уборкой станции.

Пылесосим и протираем панели. Посуду мыть не нужно: у каждого есть только ложка и вилка, их мы просто протираем. Тарелок нет, они в космосе не нужны, на них ничего не положишь — все улетит.

Греция. Халкидики. Антон Шкаплеров с семьей.
© Фото из личного архива Антона Шкаплерова

Одежда космонавта одноразовая, ее не стирают. Носки и нижнее белье, например, носим три дня, а потом они утилизируются.

Самый волнующий момент — возвращение из космоса.

Это момент очень динамичный и опасный. Мы к нему много готовимся на Земле, ко всем возможным нештатным ситуациям.

По возвращении начинается реабилитация: три недели в звездном городке космонавты находятся в профилактории под наблюдением врачей. Потом еще три недели в санатории.

Греция. Халкидики.
Греция. Халкидики.
© Фото : Александр Андреев
Греция. Аэропорт Салоники. Антон Шкаплеров с экипажем самолета Ellinair.
Греция. Аэропорт Салоники. Антон Шкаплеров с экипажем самолета Ellinair.
© Фото из личного архива Антона Шкаплерова
Греция. Халкидики. Оливковая роща.
Греция. Халкидики. Оливковая роща.
© Фото : Александр Андреев
Греция. Халкидики.
Греция. Халкидики.
© Фото : Александр Андреев
Греция. Халкидики. Гостиница Porto Carras Meliton.
Греция. Халкидики. Гостиница Porto Carras Meliton.
© Фото : Александр Андреев
Греция. Халкидики.
Греция. Халкидики.
© Фото : Александр Андреев
1 / 6
Греция. Халкидики.
© Фото : Александр Андреев

Я, например, два раза был в Греции с семьей. Нам нравится эта страна. Там все похоже на мою родину — Крым. И природа, и люди такие же. На курорте Порто Каррас очень удобно. Но самое главное — люди, их гостеприимство.

Половину отпуска стараюсь проводить на родине, в остальное время — путешествовать.

Сверху видно, как много на Земле красивых мест. В отпуске можно их посетить. Погулять, понырять, познакомиться с культурой и бытом.

Если говорить о перспективах пилотируемых полетов в космос в ближайшее десятилетие,

то сейчас и мы, и американцы хотим вернуться на Луну. Возможно, будет совместный проект. После 2024 года должна появиться окололунная станция.

Греция. Халкидики. Антон Шкаплеров с семьей.
© Фото из личного архива Антона Шкаплерова

А к 2030-му, думаю, мы, россияне, уже высадимся на Луну. Скорее всего, построим «Федерацию» — новый космический корабль.

Наши коллеги создают сразу три корабля и уже представили экипажи — девять астронавтов, которые полетят первыми. Сначала — Луна, потом — Марс!

Благодарим за сотрудничество при подготовке интервью компанию «Музенидис Трэвел» (Mouzenidis Travel).

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена