СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Крым вошел в федеральный туристский проект "Императорский маршрут", сообщает министерство курортом и туризма республики.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между минкурортов Крыма и Агентством туризма и продвижения Тюменской области в рамках проведения международного форума-выставки "Отдых-2018".

"Под единым брендом "Императорский маршрут" подразумевается целая сеть межрегиональных и региональных турпродуктов, часть из которых уже продается в регионах России. Основная цель проекта — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых", — говорится в сообщении.

Крым неразрывно связан с судьбой династии Романовых. К примеру, Ливадийское имение на южном берегу Крыма долгие годы являлось южной резиденцией российских императоров.

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