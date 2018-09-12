ЮНЕСКО может лишить центр Праги статуса объекта культурного наследия

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ЮНЕСКО потребовала от городских властей Праги пересмотреть планы по строительству высотных домов, которые могут нарушить архитектурный ансамбль центра города, сообщает "Евро Пульс".

Если Прага не откажется от планов высотной застройки, ЮНЕСКО сначала поместит центр города в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, а потом может и вовсе "разжаловать" центр Праги.

Впервые ЮНЕСКО забила тревогу из-за планов строительства в Праге осенью 2017 года. Тогда стало известно, что городские власти дали разрешение на строительство нескольких жилых многоэтажек в историческом районе Панкрац. ЮНЕСКО посоветовала чиновникам отказаться от строительства, если они хотят сохранить статус объекта культурного наследия, но власти Праги от своих планов не отказались.

В 2017 году, тоже из-за строительства многоэтажек в историческом центре, ЮНЕСКО внесла центр Вены в список объектов под угрозой. А в 2012 году по той же причине туда попал Ливерпуль.