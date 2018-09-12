ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Дальний Восток может стать международным туристическим хабом, что даст России двойную капитализацию туристических возможностей, заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Можно рассматривать Дальний Восток как международный туристический хаб. Это означает, что мы не только ждём к себе иностранных туристов, но регион становится центром, который принимает и направляет российских туристов в страны АТР", — сказала она.
"То есть, двойная капитализация. С одной стороны, это новые возможности для граждан России путешествовать по миру через Дальний Восток, а с другой стороны — приток туристов к нам", — пояснила Яровая.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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