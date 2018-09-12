Яровая предложила дать инвесторам в туризме нулевую пятилетнюю ставку

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Инвесторам, которые занимаются туристско-рекреационной деятельностью, необходимо предоставить пятилетнюю нулевую ставку с перспективой, заявила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме.

Она напомнила, что в 2017 году был принят закон по нулевой налоговой ставке для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на срок с 2018 по 2022 год.

"Фактически туда попали те, кто эксплуатируют гостиничный бизнес с советского периода. Поэтому нам необходимо предусмотреть правовые механизмы для новых проектов, дать инвестору в эту сферу пятилетнюю нулевую ставку с перспективой. Если такие объекты будут построены в 2021 году, то вполне логично, что те, кто услышал заинтересованность государства и поверил, что это серьезная программа действий, могли ею воспользоваться", — сказала Яровая.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.