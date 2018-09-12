В Госдуме предложили узаконить полномочия субъектов по развитию туризма

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Депутаты Государственной думы предлагают законодательно закрепить полномочия и обязанности субъектов федерации по подготовке программ развития местного туризма, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Мы предлагаем закрепить в законодательстве полномочия субъектов по подготовке региональных и муниципальных программ развития туризма. Сегодня таких полномочий и обязанностей де-юре нет", — сказала она.

При этом Яровая выразила мнение, что каждый туроператор и каждый, кто хотел бы заняться в этой сфере бизнесом, должны быть в коммуникации с региональной и местной властью.

"Надо такие полномочия дать и обязанность такую закрепить", — резюмировала депутат.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.