Яровая предложила проект поддержки круизного туризма в ДФО и Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила на своем выступлении на секции "Развитие туризма: кластерный подход и экспорт туристских услуг" в рамках Восточного экономического форума-2018, что разработала законопроект в поддержку круизного туризма на Дальнем Востоке и в Русской Арктике.
"Мною разработан законопроект, который предусматривает подготовку списка рекомендуемых туристских маршрутов для круизных судов, а также разрешающий применение туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов, в том числе Русской Арктики. Сейчас иностранный турист с электронной визой может перемещаться исключительно по территории одного субъекта. Учитывая рост туристического интереса к Дальнему Востоку, который мы наблюдаем сегодня, считаю необходимым внесение таких изменений в законодательство", — заявила Яровая.
Также вице-спикер отметила важность совершенствования региональных и муниципальных программ развития, особенно на Дальнем Востоке. "Предлагаю закрепить в законодательстве полномочие регионов по подготовке региональных и муниципальных программ развития туризма. Это важно и для туристических компаний, которые смогут планировать свою деятельность, анализируя имеющиеся рекомендации и осуществляемые меры по поддержке туризма", — сказала она.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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