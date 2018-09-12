Число посетивших Россию туристов перевалит исторический рубеж в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия в 2018 году перевалит исторический рубеж по количеству туристов, который в предыдущем году составил 56 миллионов человек, заявила вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.
"Для самого туризма не большая разница между экспортом услуг и внутренним туризмом. Здесь важна эффективность отрасли и ее реальные объемы", — сказала она, выступая в рамках ВЭФ.
"У нас есть очень хорошая динамика за прошлый год. Количество туристов у нас перевалило за 56 миллионов — это наш исторический максимум. Но в этом году мы его, конечно, перевалим также, потому что у нас состоялся Чемпионат мира по футболу, и большое количество регионов получили абсолютно новый опыт", — отметила Голодец.
Вице-премьер подчеркнула, что с одной стороны, туристы оценили то, что они не видели в России, но одновременно был получен совершенно необычайный опыт по обслуживанию и приему гостей.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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