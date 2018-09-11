Авиабилеты на международные рейсы подорожают уже с 12 сентября

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Со среды, 12 сентября, курс евро в IATA вырастет до 81 рубля, а курс доллара – до 70 рублей. Такой курс сохранится до полуночи вторника, 18 сентября, сообщает АТОР.

По данным Банка России на понедельник, 10 сентября, курс доллара США составляет 69,03 рубля, курс евро – 80,4 рубля. Ориентируясь на эти данные, со среды, 12 сентября, произойдет удорожание авиабилетов на международных рейсах.

Сейчас внутренний курс евро в IATA составляет 79 рублей. Со среды, 12 сентября, курс евро, по которому рассчитывается стоимость авиабилетов на международных рейсах, вырастет на 2% – до 81 рубля. Внутренний курс доллара вырастет с 68 до 70 рублей.

Напомним, что курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару.

Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.