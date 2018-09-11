В Каталонии запустили автобус без водителя

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Каталонские власти запустили новый автобус, который перевозит пассажиров без водителя. Испытания беспилотного электробуса пройдут в нескольких городах, первым из которых стал Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона), сообщает Noticia.ru.

Позже, в сентябре и октябре, автобус отправится в Таррасу, Сабадель, Жирону, Реус, Эль-Вендрель, Марторель и Вик.

Представители каталонского правительства заявили, что важно начать тестировать такие средства передвижения, чтобы "визуализировать мобильность будущего". Они отметили также, что на пути к переходу на электрический транспорт необходимо также преобразовать инфраструктуру.

Обкатка автономного электробуса в Каталонии позволит гражданам познакомиться с беспилотным транспортом, а также поможет властям проанализировать изменения, которые потребуются городам для адаптации к нему.

Автобус, который получил название Èrica, рассчитан на 12 человек. Он оборудован для нужд людей с ограниченными физическими возможностями.