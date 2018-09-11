Электронная путевка станет обязательной для выездных туроператоров

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Электронная путевка, которая поможет бороться с недобросовестными туроператорами, должна стать обязательной для всех туроператоров выездного туризма на законодательном уровне, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.

Собеседник агентства отметил, что уход с рынка некоторых туроператоров выявил именно те компании, которые не выполняли требований законов РФ. В качестве примера он привел деятельность компании "Натали Турс", которая, продав услуг на 1,5 миллиарда рублей, сформировала фонд персональной ответственности в размере всего 5,6 миллиона рублей.

"Механизм против того, чтобы подобная ситуация не повторилась в дальнейшем, создан — это механизм электронной путевки. Мы считаем, что электронная путевка должна стать обязательной для всех туроператоров выездного туризма, так как только она позволит программным образом ограничивать продажи при достижении общих объемов фондов персональной ответственности и страховки на определенном уровне. Никак по-другому этого сделать невозможно", — сказал Сафонов.

Глава ведомства напомнил, что сейчас использование электронной путевки не является обязательным, а только добровольным. Поэтому бизнес не использует этот механизм защиты туристов.

"Мы считаем, что в законодательство должны быть внесены небольшие поправки, которые зафиксируют обязательность электронной путевки. Механизм есть, теперь нужно, чтобы он заработал в полную силу", — подчеркнул Сафонов.

Он уверен, что основная часть предпринимателей работает в рамках государственного законодательства и поддерживает намерение сделать туристский бизнес в России абсолютно прозрачным, максимально защитив потребителя услуг.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.