Электронная путевка станет обязательной для выездных туроператоров

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Электронная путевка, которая поможет бороться с недобросовестными туроператорами, должна стать обязательной для всех туроператоров выездного туризма на законодательном уровне, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.
"Механизм против того, чтобы подобная ситуация не повторилась в дальнейшем, создан — это механизм электронной путевки. Мы считаем, что электронная путевка должна стать обязательной для всех туроператоров выездного туризма, так как только она позволит программным образом ограничивать продажи при достижении общих объемов фондов персональной ответственности и страховки на определенном уровне. Никак по-другому этого сделать невозможно", — сказал Сафонов.
Глава ведомства напомнил, что сейчас использование электронной путевки не является обязательным, а только добровольным. Поэтому бизнес не использует этот механизм защиты туристов.
Он уверен, что основная часть предпринимателей работает в рамках государственного законодательства и поддерживает намерение сделать туристский бизнес в России абсолютно прозрачным, максимально защитив потребителя услуг.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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